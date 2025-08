Nasce la tv di Legabasket: trasmetterà in streaming tutte le partite di Serie A

Il via libera era già arrivato nelle scorse settimane ma oggi – martedì 5 agosto – è ufficialmente nata la nuova piattaforma “interna” che trasmetterà in streaming tutte le partite del campionato italiano di pallacanestro e degli altri eventi organizzati da Legabasket. L’assemblea delle società riunitasi in videoconferenza, ha approvato all’unanimità la nascita di LBATV, una piattaforma OTT (Over The Top, quindi direttamente via internet) a pagamento: una autoproduzione che non era mai avvenuta in passato.

Il progetto sarà realizzato in partnership con Deltatre, azienda torinese leader mondiale nei servizi di streaming e soluzioni digitali per lo sport che collabora con colossi quali la NFL, la Uefa Champions League e altre realtà internazionali. L’accordo avrà una durata quinquennale e prevede la distribuzione dei contenuti sia tramite una app dedicata disponibile anche su smart tv, sia – e questo è un fatto rilevante – attraverso altri operatori digitali. In questo momento però la LBA non ha comunicato eventuali accordi per la visione dello streaming su altre piattaforme, quindi appare prematuro valutare – per i singoli utenti – la portata economica di questa innovazione.

Soddisfatto, intanto, il presidente uscente di Legabasket, il varesino Umberto Gandini, rimasto in carica proprio per portare a termine questo varo. «In un momento in cui la tv tradizionale sta perdendo ascolti e le piattaforme OTT non hanno voluto riconoscere il valore del basket di Serie A, abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di distribuzione diretta. Una operazione non di breve periodo ma a lungo termine, un investimento effettuato con una delle aziende tecnologiche più quotate al mondo per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili».

Il nuovo presidente Maurizio Gherardini ha aggiunto: «Abbiamo ritenuto che il modello seguito in questi anni fosse ormai superato e che fosse necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto. Tutto con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più solido al basket italiano di vertice e ai suoi club».

Nei prossimi giorni la Lega comunicherà prezzi e modalità di sottoscrizione agli abbonamenti per accedere alla piattaforma. Contestualmente, insieme a Deltatre, saranno sviluppate iniziative di marketing per ampliare la base di appassionati e rafforzare la visibilità del basket italiano. Secondo le indiscrezioni l’accordo con Deltatre dovrebbe portare ai singoli club un contributo diretto (ovvero i diritti tv) superiore al passato; la diffusione di un’autoproduzione però, è tutta da verificare.