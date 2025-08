Nasce nuovo sottopasso della ferrovia a Gallarate, tra Cascinetta e le Azalee

A Gallarate sta nascendo un nuovo sottopasso che oltrepassa la ferrovia: collegherà il quartiere di Cascinetta con “le Azalee”, la zona di grandi palazzi tra Crenna e Cajello.

Oggi i due quartieri sono nettamente separati dalla ferrovia, che per un chilometro e passa è una barriera invalicabile (è una delle sezioni più lunghe in città senza passaggi al di là dei binari).

Il sottopasso per la precisione collegherà via Curtatone con via dei Salici, lungo la linea Gallarate-Varese Rfi. Si trova in corrispondenza di due nuovi poli urbani destinati a diventare rilevanti: dal lato di via Curtatone il nuovo polo scolastico unico Cascinetta-Cajello (che riunirà le primarie e le scuole materne dei due rioni; si vede sullo sfondo nella foto di apertura), dall’altra la Cittadella dello sport.

La nuova opera fa parte del progetto “Grow 29”, intervento di rigenerazione sui due quartieri di Cascinetta Cajello che è incentrato sul nuovo polo scolastico ma comprende diversi altri interventi, per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro.

Interruzione della ferrovia e sottopasso “spinto” sotto i binari

Il sottopasso ha preso forma nelle scorse ore: tecnicamente è uno “manufatto a spinta” che viene realizzato fuori dalla sede ferroviaria e spinto sotto i binari, una modalità che consente di limitare le tempistiche di interruzione della linea (che è comunque chiusa per quasi un mese, per questo e altri interventi di manutenzione).

Una novità dopo oltre quarant’anni

Il sottopasso visto lato via Curtatone

Era da inizio anni Ottanta che non si vedevano nuovi sottopassi sotto le linee ferroviarie: la maggior parte dei sottopassi risale all’Ottocento (periodo di costruzione delle linee per Arona-Domodossola, Varese, Luino), ma all’inizio degli anni Ottanta era stato realizzato l’impegnativo sottopasso di via del Lavoro, che aveva consentito di eliminare il passaggio a livello sulla trafficata via tra Cascinetta e Crenna.

Da allora non erano stati più realizzati sottopassi, mentre sono stati realizzati – sempre nello stesso periodo – due viadotti con cui la strada scavalca la ferrovia: il viadotto della Mornera e quello tra Ronchi e Crenna, sostitutivi di altrettanti passaggi a livello ormai scomparsi dalla memoria dei più.

Resta in città un solo passaggio a livello: quello di Crenna sulla linea Rfi per Luino. L’intervento per un nuovo sottopasso, inizialmente previsto nel 2026, è stato invece spostato più avanti nel tempo, non essendo più disponibili le risorse (“dirottate”, per ragioni tecniche, su un ammodernamento del viadotto della Mornera).