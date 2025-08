Operazione antidroga a Giubiasco, arrestato un 53enne

Un uomo di 53 anni è stato arrestato alcuni giorni fa nel suo appartamento di Giubiasco, località del Bellinzonese, nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione tra il Ministero Pubblico, la Poliziza Cantonale e la Polizia Città di Bellinzona.

Il filone è lo stesso che lo scorso giugno, a Sementina, ha portato in carcere un cittadino albanese di 22 anni per spaccio di cocaina. L’uomo arrestato a Giubiasco – cittadino elvetico – è strettamente collegato a quel fatto: è infatti sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina e di aver favorito l’arrivo e la permanenza del giovane albanese in Canton Ticino.

La perquisizione effettuata nell’appartamento del 53enne ha permesso di recuperare 7 grammi di cocaina, circa 3 grammi di eroina e alcune centinaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quindi di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.