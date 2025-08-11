Questa settimana i parcheggi a Gallarate sono gratuiti

Si è nel cuore dell’estate e a Gallarate scatta il – breve – periodo di sosta gratuita nelle piazze e nelle vie della zona più centrale, dove normalmente si paga.

Un provvedimento ordinario che da ormai alcuni anni è limitato alla settimana più “deserta” del mese di agosto, in questo caso appunto dal lunedì 11 a sabato 16 agosto (era già gratis nel giorno festivo di Ferragosto, che peraltro è anche festa dell’Assunta cui è dedicata la basilica)

La delibera prevede “di sospendere temporaneamente l’obbligo del pagamento nelle aree destinate a parcheggio presenti sul territorio Comunale”, “in considerazione anche dell’esigua domanda di parcheggio dovuto al periodo estivo nonché la chiusura di molti esercizi commerciali”.

La sosta è anche a tempo indeterminato, si può non esporre il disco orario.