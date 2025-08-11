Questa settimana i parcheggi a Gallarate sono gratuiti
Per sei giorni non valgono le "strisce blu"
Si è nel cuore dell’estate e a Gallarate scatta il – breve – periodo di sosta gratuita nelle piazze e nelle vie della zona più centrale, dove normalmente si paga.
Un provvedimento ordinario che da ormai alcuni anni è limitato alla settimana più “deserta” del mese di agosto, in questo caso appunto dal lunedì 11 a sabato 16 agosto (era già gratis nel giorno festivo di Ferragosto, che peraltro è anche festa dell’Assunta cui è dedicata la basilica)
La delibera prevede “di sospendere temporaneamente l’obbligo del pagamento nelle aree destinate a parcheggio presenti sul territorio Comunale”, “in considerazione anche dell’esigua domanda di parcheggio dovuto al periodo estivo nonché la chiusura di molti esercizi commerciali”.
La sosta è anche a tempo indeterminato, si può non esporre il disco orario.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.