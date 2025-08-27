Serata speciale a Laveno Mombello: Renato Pozzetto diventa cittadino onorario

Quella di oggi – mercoledì 27 agosto – sarà una serata speciale per Laveno Mombello. Il consiglio comunale, convocato per le 20,30 nella elegante sala al primo piano di Villa Frua, conferirà la cittadinanza onoraria a un personaggio che si è sempre speso per far conoscere la cittadina che si trova al centro della sponda lombarda del Lago Maggiore: Renato Pozzetto.

Il grande attore è da sempre legato a Laveno, possiede una villa vista-lago utilizzata in alternativa alla sua abitazione di Milano (vi ha da poco festeggiato il compleanno con i familiari ma anche con i colleghi Massimo Boldi e Andrea Pucci) e ha fondato il ristorante con alloggio “Locanda Pozzetto” in località Montecristo.

Anche a livello professionale, Pozzetto ha scelto spesso Laveno e dintorni come set per i suoi film: in “Sono fotogenico” per esempio il protagonista (Antonio Barozzi) viveva proprio a Laveno. Di recenti invece la miniserie “Casa e Bottega” del 2013 è stata girata anche nella villa dell’attore utilizzando alcune comparse locali.

Insomma, Renato è senza dubbio una delle personalità che più meritano l’onorificenza concessa dal Comune di Laveno Mombello, con il sindaco Luca Santagostino che officerà la cerimonia. Per ragioni di capienza la sala di Villa Frua sarà aperta a un massimo di 50 persone tra il pubblico; il Comune ha comunque disposto la diretta web sul proprio canale Youtube (QUI).