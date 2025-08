Trasferimento del servizio di protesica di Angera nella Casa di Comunità di Sesto Calende

A partire da martedì 19 agosto il servizio di protesica, attualmente situato all’Ospedale di Angera, in via Bordini 9, sarà trasferito nella sede della Casa di Comunità di Sesto Calende (nella foto), in via Cardinal dell’Acqua 1.

Il servizio manterrà gli stessi orari di apertura al pubblico e il trasferimento è stato deciso per uniformare i servizi offerti e garantire una risposta più completa e strutturata alle esigenze di tutti coloro che si rivolgono alla Casa di Comunità di Sesto Calende.

Il trasferimento è programmato anche in considerazione degli interventi di riqualificazione riguardanti la palazzina individuata quale futura sede della nuova Casa di Comunità di Angera.

Di seguito gli orari dell’Ufficio protesica: