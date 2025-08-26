Viola il divieto di avvicinamento e si presenta dalla moglie ubriaco e con un coltello. Arrestato a Como

La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, un 43enne moldavo, residente a Como.

I fatti risalgono alla serata di lunedì: verso le 20.40 una donna, una 41enne di origini moldave, ha richiesto l’intervento di una Volante dopo aver notato la presenza di suo marito all’esterno della propria abitazione nonostante avesse un divieto di avvicinamento. La donna era nella sua camera da letto quando ha notato un’ombra nel suo giardino che aveva spaventato anche il figlio minore presente in casa, tesi confermata anche da altri testimoni che hanno udito rumori di forzatura di una tapparella, riconoscendo il 43enne.

Gli agenti si sono dunque recati prontamente sul posto e hanno notano all’interno del giardino dell’abitazione della donna, il 43enne. Procedendo così, per ragioni di sicurezza, alla perquisizione dell’uomo gli hanno trovato addosso un coltello di 16 centimetri che p stato poi sequestrato. In evidente stato di ebrezza l’uomo è stato portato negli uffici della Questura di Como per gli ulteriori accertamenti, che hanno fatto emergere precedenti di polizia e notizie di reato per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e minaccia, nonché un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

I poliziotti hanno tratto in arresto il 43enne e denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come strumenti da punta o da taglio. In data odierna il processo in direttissima.