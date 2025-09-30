A Cardano al Campo torna la giornata “Puliamo il mondo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato da Claudio Trevisan, assessore con delega a Sostenibilità, Sviluppo del territorio e Lavori pubblici

Puliamo il Mondo 2025, giunta alla sua trentatreesima edizione e promossa da Legambiente, si presenta quest’anno con lo slogan “Chi lo ama, lo protegge: il 4 ottobre abbraccia una buona causa”. L’evento a Cardano al Campo è programmato per sabato 4 ottobre, con punto di ritrovo presso l’“Area Feste” di via Carreggia alle ore 9:00.

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, caratterizzata anche dalla riapertura dell’Area Feste, l’iniziativa di quest’anno intende sollecitare la partecipazione di cittadini sensibili al tema del bene comune e che dedicano tempo ad azioni concrete di cura del territorio.

L’Amministrazione Comunale ha inserito infatti l’edizione 2025 di Puliamo il Mondo nel contesto della “Giornata del Dono”; per l’occasione la chiesa di San Pietro sarà illuminata di rosso. Il tempo è un bene prezioso: donarne un po’ per il benessere di tutti è un gesto che fa stare bene chi lo fa e chi lo riceve.

Il programma di Puliamo il Mondo 2025, a cui sono invitati tutti i cittadini e in particolare le famiglie con i più piccoli e, perché no, anche i loro amici a quattro zampe, prevede innanzitutto la formazione dei gruppi, che procederanno poi con la pulizia sia nell’area della Brughiera che in città. Non mancheranno momenti di socialità: una gara a squadre con tre obiettivi che scopriremo sabato e un rinfresco, offerto gentilmente da Progitec, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella nostra città.

La piaga dei rifiuti abbandonati e in generale degli atti vandalici richiede, anche da parte dei cittadini, risposte concrete, virtuose e possibilmente organizzate: nei mesi scorsi si è costituito ed è diventato operativo il gruppo “CuriAmo Cardano”, formato da volontari che si prendono cura del territorio con piccoli ma preziosi gesti che sono un buon modello di vita sociale.

Puliamo il Mondo vuole essere anche un’occasione di incontro per tutti i cittadini, invitati ad uscire dalle mura domestiche, a conoscersi e a rendere più bella la nostra città. L’evento si pone in continuità con l’Autunno Cardanese, che ha riscosso un grande successo di partecipazione, e con le iniziative previste nei prossimi mesi.

