A Gallarate apre IDF Studio Pilates Reformer

Nuova apertura a Gallarate della Boutique IDF Studio Pilates Reformer gestita dagli insegnanti Rudy Gennaro e Chiara Centazzo, entrambi con un’esperienza ventennale nell’ambito dello Sport e della Danza, alla loro seconda attività in questo settore.

La nuova apertura in viale Milano 75 a Gallarate offre un’area di 300 mq con una sala esclusivamente dedicata al Reformer Pilates, 10 macchinari di ultima generazione in un ampio spazio luminoso e molto curato nei dettagli dove è possibile praticare anche Pilates Matwork, Yoga e allenamenti personalizzati per ogni esigenza.

Un’esperienza tutta da vivere in uno spazio armonico dove provare un tipo di allenamento che tonifica, scolpisce, insegna la concentrazione e promuove un benessere psico-fisico generale.

“Seguiamo i principi originali del metodo di Joseph Pilates, ma li abbiamo resi rivoluzionari ed evoluti, per offrire un’esperienza unica.

Ogni lezione è studiata per rafforzare il corpo, correggere la postura e ridurre le tensioni, con risultati concreti e duraturi.”

Per le prenotazioni alla Boutique IDF Studio si utilizza l’app e si acquista un pacchetto di lezioni senza abbonamenti vincolanti.

Per scoprire i benefici di queste discipline, siete invitati, prenotando la vostra prova, all’Open Week gratuito dal 15 al 20 settembre.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet o chiamare il numero +39 3914049827