Varese News

Notizia sponsorizzata

A Gallarate apre IDF Studio Pilates Reformer

300 mq di benessere con Rudy Gennaro e Chiara Centazzo

Boutique IDF Studio Pilates Reformer

Nuova apertura a Gallarate della Boutique IDF Studio Pilates Reformer gestita dagli insegnanti Rudy Gennaro e Chiara Centazzo, entrambi con un’esperienza ventennale nell’ambito dello Sport e della Danza, alla loro seconda attività in questo settore.

La nuova apertura in viale Milano 75 a Gallarate offre un’area di 300 mq con una sala esclusivamente dedicata al Reformer Pilates, 10 macchinari di ultima generazione in un ampio spazio luminoso e molto curato nei dettagli dove è possibile praticare anche Pilates Matwork, Yoga e allenamenti personalizzati per ogni esigenza.

Un’esperienza tutta da vivere in uno spazio armonico dove provare un tipo di allenamento che tonifica, scolpisce, insegna la concentrazione e promuove un benessere psico-fisico generale.

Boutique IDF Studio Pilates Reformer

“Seguiamo i principi originali del metodo di Joseph Pilates, ma li abbiamo resi rivoluzionari ed evoluti, per offrire un’esperienza unica.

Ogni lezione è studiata per rafforzare il corpo, correggere la postura e ridurre le tensioni, con risultati concreti e duraturi.”

Per le prenotazioni alla Boutique IDF Studio si utilizza l’app e si acquista un pacchetto di lezioni senza abbonamenti vincolanti.

Per scoprire i benefici di queste discipline, siete invitati, prenotando la vostra prova, all’Open Week gratuito dal 15 al 20 settembre.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet o chiamare il numero +39 3914049827

 

di
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.