A Ternate il campionato comincia nel segno del rispetto e della socialità

Col fischio d’inizio del match tra Ternatese e Virtus Bisuschio di domenica 14 settembre, il campionato di Terza categoria è cominciato anche a Ternate e lo ha fatto nel segno del rispetto e dello stare bene insieme.

La partita è stata anche l’occasione per inaugurare i nuovi seggiolini sugli spalti dello stadio della Ternatese. I seggiolini sono stati donati da Orgoglio Varese, il progetto nato per sostenere le realtà sportive del territorio, che ha voluto premiare la società sportiva di Ternate per le tante attività solidali che ha promosso nel corso degli anni: dal sostegno ai volontari della clown terapia di I Colori del Sorriso alla vicinanza coi bambini nelle zone di guerra in Ucraina. I seggiolini erano stati montati sabato 6 settembre dai volontari della Ternatese insieme ai genitori dei suoi giovani calciatori.

Il pubblico della partita di domenica sui nuovi seggiolini donati da Orgoglio Varese

«L’amministrazione comunale – commenta il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – come sempre è vicina alle società sportive del paese. Insieme portiamo avanti valori importanti come la socialità e il rispetto delle regole».

«Orgoglio Varese – sottolinea Cristian Robustellini, rappresentante di Orgoglio Varese e sindaco di Cadrezzate con Osmate – è territorio, sport e passione, ma la Ternatese riesce a spingersi oltre. Non solo si impegna nella promozione dello sport giovanile, ma anche nel sociale e per la pace».

«Quello che fa la Ternatese – aggiunge Sebastiano Platania, delegato provinciale della Lega nazionale dilettanti – deve essere un faro per tutte le società sportive del territorio. Lo sport deve essere prima di tutto socialità e rispetto».

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato anche il consigliere comunale di Ternate Alessandro Baratelli e la segretaria della sezione provinciale della Lega nazionale dilettanti Anna Paola Chetoni.