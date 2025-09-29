A Viggiù residenti infastiditi dal nuovo campo da basket, ma il Comune assicura che ogni verifica è stata fatta
Botta e risposta tra l'Amministrazione comunale e un gruppo di cittadini che protesta contro il rumore dei ragazzi al nuovo campetto da basket
Non sembra destinata a chiudersi in fretta la diatriba scoppiata tra alcuni residenti di via Cassani, nella frazione Baraggia, e il Comune di Viggiù, a causa della realizzazione di un campo da basket che, stando a quanto sostengono i firmatari di una lettera di protesta, causerebbe molto fastidio perché costruito vicino alle case e “fonte di rumore e schiamazzi dalla mattina presto a tarda sera”.
“Troppo rumore e il Comune non ci ascolta”
«Abbiamo inviato da mesi al Comune una comunicazione firmata da noi residenti in cui facciamo presente i problemi, ma non abbiamo mai ricevuto riscontro. Sono state fatte segnalazioni ad Ats Insubria e Arpa, ma ci è stato risposto che solo il Comune può intervenire. Nonostante ciò,
l’Amministrazione ha ignorato completamente le nostre richieste e ha persino organizzato un’inaugurazione festosa, con esibizioni e rinfresco, celebrando un’opera che per noi è un danno enorme alla vivibilità. il rumore del pallone, delle casse bluetooth e gli schiamazzi superano spesso i limiti di decibel consentiti, considerata la distanza di circa 10 metri dalle case».
I problemi evidenziati dai firmatari sono sostanzialmente il rumore del pallone e quello dei ragazzi che giocano: «Ci preme però chiarire un concetto – dicono – noi non siamo contro lo sport né contro i ragazzi che vogliono giocare. La protesta riguarda esclusivamente la scelta scellerata di collocare un impianto sportivo sotto le camere da letto di famiglie, lavoratori e persone fragili».
Tutti i controlli sono stati fatti
Da parte sua l’Amministrazione comunale sostiene che tutti i controlli e le verifiche sono stati fatti e non è emerso niente che possa causare un tale fastidio: «Va chiarito che se disagio c’è non riguarda tutti gli abitanti di via Cassani. La situazione è stata segnalata da un ristretto gruppo di cittadini, e non abbiamo mai ricevuto altre lamentele da parte anche di persone che abitano anche più vicino al campo rispetto ai firmatari della lettera – dice il sindaco Emanuela Quintiglio – Sono stati fatti controlli puntuali, tanto durante i primi giorni di apertura del campo che durante il periodo estivo, quando la frequentazione da parte dei ragazzi è più alta. Non è emerso nulla. Inoltre il campo non è illuminato, quindi difficilmente ci può essere molto movimento nelle ore notturne».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.