Annullata per il maltempo la Festa per la pace a Venegono Superiore
Non si terrà l'iniziativa in programma nel pomeriggio di sabato 27 settembre al Castello dei Missionari
Gli organizzatori comunicano che a causa delle cattive condizioni meteo è stata annullata l’iniziativa per la pace che era in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, al Castello dei Missionari Comboniami di Venegono Superiore.
Una giornata contro la guerra: musica, parole e cibo etico al Castello di Venegono Superiore
