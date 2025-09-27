Varese News

Saronno/Tradate

Annullata per il maltempo la Festa per la pace a Venegono Superiore

Non si terrà l'iniziativa in programma nel pomeriggio di sabato 27 settembre al Castello dei Missionari

Venegono Superiore - Castello dei Missionari

Gli organizzatori comunicano che a causa delle cattive condizioni meteo è stata annullata l’iniziativa per la pace che era in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, al Castello dei Missionari Comboniami di Venegono Superiore.

Una giornata contro la guerra: musica, parole e cibo etico al Castello di Venegono Superiore

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.