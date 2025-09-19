“Artisti in Villa”: a Biandronno due giorni immersi nell’arte a Villa Borghi

La rassegna è organizzata dal Circolo Culturale di Biandronno con il patrocinio del Comune e coinvolge numerosi artisti del territorio in una delle ville più affascinanti della zona del Lago di Varese

Villa Borghi a Biandronno, nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 settembre, ospita la rassegna Artisti in Villa, organizzata dal Circolo culturale di Biandronno con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa apre le porte dalle 14:30 alle 18:30 e vedrà la partecipazione di numerosi artisti del territorio, per offrire ai visitatori un viaggio tra tecniche e linguaggi diversi. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Gli espositori della rassegna

L’elenco dei partecipanti comprende: Anna Ponti, Carlo Mazza, Cristina Carnevale Bonino, Cristina Parravicini, Denise Poletto, Elena Castiglioni, Loredana Rutigliano, Maria Bossi, Marie-Claude Esmiol, Mariella Picerno, Marilina Bernasconi, Monica Patruno, Raffaela De Boni e Teresa Filippi.

Un weekend per scoprire la bellezza di Villa Borghi

L’esposizione di sabato e domenica è anche l’occasione per visitare la stupenda Villa Borghi. Due giorni per perdersi nelle sue stanze, e ammirare dalle finestre e dal giardino l’affascinante panorama sul Lago di Varese e le campagne che circondano Biandronno. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte che vogliono scoprire il territorio.