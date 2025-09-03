Varese News

Varese Laghi

Camion ribaltato a Marchirolo, l’autista sta bene. Traffico in tilt

L'incidente sulla statale 233 nei pressi del supermercato. I sanitari hanno prestato assistenza all’autista, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale

camion ribaltato marchirolo

Un camion si è ribaltato nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 settembre, lungo la strada statale 233 a Marchirolo. Nonostante l’impatto e i disagi alla circolazione, l’uomo alla guida, un 59enne, non ha riportato ferite gravi.

L’allarme è scattato alle 12.31. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri di Luino e i soccorritori della Croce Rossa di Luino, allertati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

I sanitari hanno prestato assistenza all’autista, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’intervento è quindi terminato senza conseguenze gravi per la persona coinvolta.

Il ribaltamento del camion ha comunque richiesto il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e liberare la carreggiata. I carabinieri hanno regolato la viabilità durante le operazioni, che hanno causato rallentamenti lungo la statale 233, una delle arterie principali della zona.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.