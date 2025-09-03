Camion ribaltato a Marchirolo, l’autista sta bene. Traffico in tilt

Un camion si è ribaltato nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 settembre, lungo la strada statale 233 a Marchirolo. Nonostante l’impatto e i disagi alla circolazione, l’uomo alla guida, un 59enne, non ha riportato ferite gravi.

L’allarme è scattato alle 12.31. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri di Luino e i soccorritori della Croce Rossa di Luino, allertati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

I sanitari hanno prestato assistenza all’autista, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’intervento è quindi terminato senza conseguenze gravi per la persona coinvolta.

Il ribaltamento del camion ha comunque richiesto il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e liberare la carreggiata. I carabinieri hanno regolato la viabilità durante le operazioni, che hanno causato rallentamenti lungo la statale 233, una delle arterie principali della zona.