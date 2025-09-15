Dalla Regione un contributo di 250mila euro per le sezioni territoriali degli Alpini

Regione Lombardia ha stazianot un contributo di 250mila euro per sostenere le sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.).

La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana e dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha approvato una delibera che prevede un finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature destinate alle attività delle sezioni lombarde, con particolare attenzione alle esigenze di protezione civile.

Il contributo, previsto nell’ambito dell’assestamento al bilancio regionale 2025-2027, sarà ripartito tra le varie sezioni dell’A.N.A., seguendo specifici criteri stabiliti dalla Regione. La destinazione principale delle risorse è l’acquisto di strumenti e attrezzature che potenzieranno la capacità operativa dei volontari, migliorando la loro efficacia nelle attività di protezione civile, nei campi scuola e nelle altre iniziative di solidarietà sul territorio lombardo.

«Un segno tangibile di riconoscenza e sostegno concreto verso i membri delle sezioni dell’A.N.A., che con impegno e spirito di servizio contribuiscono alla sicurezza e al benessere della comunità – ha detto Romano La Russa – Le sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini sono un presidio fondamentale per la nostra società e questo finanziamento permetterà loro di dotarsi di attrezzature moderne e adeguate per intervenire con maggiore efficienza nelle attività di volontariato e protezione civile».