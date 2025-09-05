“Dialoghi di cura” a Laveno Mombello: incontri su salute e benessere

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si terranno in orario serale, offrendo spunti pratici e utili a familiari, caregiver, operatori e all’intera comunità

La Sala Civica di Laveno Mombello (Piazza Italia, 2) ospiterà, nel mese di settembre, il ciclo di incontri “Dialoghi di Cura”, dedicato a salute, prevenzione e benessere nella relazione con le persone affette da decadimento cognitivo. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si terranno in orario serale, offrendo spunti pratici e utili a familiari, caregiver, operatori e all’intera comunità.

Gli appuntamenti, con ingresso libero e gratuito, si terranno alle 20.30 e sono i seguenti:

Giovedì 11 settembre – Stili di vita sani per un invecchiamento in salute

Relatori: Stefania Cataldo, Alida Todesco, Luigi Bellaria.

Giovedì 18 settembre – Demenze e comunicazione con la persona con decadimento cognitivo

Relatore: Stefano Serenthà.

Giovedì 25 settembre – Attività occupazionali con la persona con decadimento cognitivo

Relatori: Nerella Corazza, Orlando Prete, Giorgia Armellini.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Progetto Rughe ODV di Gavirate, in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e altre realtà locali, nell’ambito del Progetto Vicino a te, che promuove azioni sul territorio a favore dell’invecchiamento attivo. L’iniziativa è finanziata grazie al contributo di Fondazione Cariplo e rientra nel percorso verso una comunità sempre più Dementia Friendly.

Informazioni e contatti:

– Email: formazione@progettorugheodv.it

– Telefono/WhatsApp: 366 6457422

– Sito web: www.progettorugheodv.it/news-ed-eventi