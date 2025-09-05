Varese News

“Dialoghi di cura” a Laveno Mombello: incontri su salute e benessere

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si terranno in orario serale, offrendo spunti pratici e utili a familiari, caregiver, operatori e all’intera comunità

11 Settembre 2025

La Sala Civica di Laveno Mombello (Piazza Italia, 2) ospiterà, nel mese di settembre, il ciclo di incontri “Dialoghi di Cura”, dedicato a salute, prevenzione e benessere nella relazione con le persone affette da decadimento cognitivo. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si terranno in orario serale, offrendo spunti pratici e utili a familiari, caregiver, operatori e all’intera comunità.

Gli appuntamenti, con ingresso libero e gratuito, si terranno alle 20.30 e sono i seguenti:

  • Giovedì 11 settembreStili di vita sani per un invecchiamento in salute
    Relatori: Stefania Cataldo, Alida Todesco, Luigi Bellaria.

  • Giovedì 18 settembreDemenze e comunicazione con la persona con decadimento cognitivo
    Relatore: Stefano Serenthà.

  • Giovedì 25 settembreAttività occupazionali con la persona con decadimento cognitivo
    Relatori: Nerella Corazza, Orlando Prete, Giorgia Armellini.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Progetto Rughe ODV di Gavirate, in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e altre realtà locali, nell’ambito del Progetto Vicino a te, che promuove azioni sul territorio a favore dell’invecchiamento attivo. L’iniziativa è finanziata grazie al contributo di Fondazione Cariplo e rientra nel percorso verso una comunità sempre più Dementia Friendly.

Informazioni e contatti:

– Email: formazione@progettorugheodv.it
– Telefono/WhatsApp: 366 6457422
– Sito web: www.progettorugheodv.it/news-ed-eventi

5 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

