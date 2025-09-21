Varese News

Varese Laghi

Donna cade nel bosco a Grantola: soccorsa dai vigili del fuoco

Sul posto i vigili, intervenuti in codice giallo, per soccorrere una donna di 54 anni caduta ai margini della strada provinciale

Incidente grantola

Una donna di 54 anni è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi, sabato 21 settembre, a Grantola, in una zona impervia lungo la strada via provinciale.

L’allarme è scattato poco prima delle 11:30. La donna, dalle prime informazioni, si trovava in un’area difficile da raggiungere.

L’intervento dei soccorsi in codice giallo

Sul posto sono intervenuti in codice giallo i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese insieme alla polizia e all’ambulanza di Padana Emergenze. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non sono ancora note le condizioni della persona coinvolta.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 21 Settembre 2025
