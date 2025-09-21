Donna cade nel bosco a Grantola: soccorsa dai vigili del fuoco
Sul posto i vigili, intervenuti in codice giallo, per soccorrere una donna di 54 anni caduta ai margini della strada provinciale
Una donna di 54 anni è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi, sabato 21 settembre, a Grantola, in una zona impervia lungo la strada via provinciale.
L’allarme è scattato poco prima delle 11:30. La donna, dalle prime informazioni, si trovava in un’area difficile da raggiungere.
L’intervento dei soccorsi in codice giallo
Sul posto sono intervenuti in codice giallo i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese insieme alla polizia e all’ambulanza di Padana Emergenze. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non sono ancora note le condizioni della persona coinvolta.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.