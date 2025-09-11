E’ morta la donna travolta da un’escavatrice a Cogliate, sotto shock il conducente del mezzo
L'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre all'ingresso del centro storico. Subito soccorsa la donna è morta all'ospedale di Saronno dove era giunta in condizioni molto critiche
E’ morta la donna di 77 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stata travolta da un’escavatrice all’ingresso del centro storico di Cogliate, nel Saronnese.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 all’inizio di via Piave.
L’urto è avvenuto in corrispondenza della strettoia tra le case più vecchie, dove la strada che arriva da Barlassina entra nel centro storico: in quel punto non c’è marciapiedi e la donna è stata travolta dalla macchina operatrice in transito.
La donna è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto con due ambulanze e il supporto dell’auto medica e trasferita in condizioni molto critiche all’ospedale di Saronno, dove è morta per la gravità delle ferite.
Ricoverato in ospedale anche il conducente dell’escavatrice, un uomo di 58 anni che dopo l’incidente ha avuto un malore per lo shock.
Sulla dinamica tragico incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Desio, intervenuti insieme agli agenti della Polizia locale.
