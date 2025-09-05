Escursioni guidate alla Grotta Remeron nelle domeniche di settembre

Sono rivolte ad adulti e bambini le escursioni guidate verso il cuore della terra all’interno del Parco del Campo dei Fiori

Visite guidate alla Grotta Remeron nelle domeniche di settembre con partenza da Opera Hub, in via Guido Borghi 27 , a Comerio, nell’ex centro direzionale di Whirlpool EMEA. Tutti i partecipanti, adulti e bambini, saranno accompagnati in un’avventurosa escursione attraverso la geologia varesina percorrendo il sentiero 12 nella natura protetta del Parco del Campo dei Fiori, fino all’ingresso della grotta.

AVVENTURA A -50 METRI DI PRFONDITÀ

Durante la camminata la guida offre le prime spiegazioni sulla formazione delle grotte, grazie al percorso didattico coinvolgente sia per grandi che piccoli, si prosegue fino ad arrivare alla Grotta Remeron ed addentrarsi nel cuore della terra sino a -50 metri di profondità.

Complessivamente il percorso a piedi ha una lunghezza di circa 2700 metri con un dislivello di 250 metri. Il sentiero non è adatto a passeggini e carrozzine, per cui è consigliabile, nel caso si portino bambini, utilizzare supporti a zaino.

All’interno della Grotta la temperatura è di 8°C e l’umidità del 96%, si consiglia quindi di indossare abbigliamento adeguato (k-way, felpa o maglione) e delle calzature con suola in gomma (ad es. scarponcini da trekking). L’organizzazione si riserva la possibilità di non far partecipare all’escursione chiunque non abbia l’abbigliamento indicato per lo svolgimento della visita. ​

L’escursione dura complessivamente 3 ore comprendendo l’ora di avvicinamento e di ritorno al punto base.

La prenotazione è obbligatoria a QUESTO LINK.

Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto a 6 euro per i minori di 14 anni e gratuito per i minori di 6 anni.

È necessario raggiungere la biglietteria con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario prenotato.

Il parcheggio gratuito è all’interno dell’Hub.

IN CASO DI MALTEMPO

A tutti i partecipanti verrà inviata una e-mail ed un sms per avvisare dell’eventuale annullamento dell’escursione (l’organizzazione valuterà caso per caso in base all’entità del maltempo); per le escursioni della mattina l’avviso sarà la sera prima, per le escursioni del pomeriggio entro le ore 12:00.

Per il mese di settembre le escursioni guidate alla Grotta Remeron sono in programma nelle giornate di domenica 7, 14, 21 e 28 settembre.

Per maggiori informazioni consultare il sito a QUESTO LINK.