Francesco Tomasella sarà il 7 ottobre al tribunale del Riesame di Milano per chiedere i domiciliari

Francesco Tomasella comparirà il prossimo 7 ottobre davanti al Tribunale del Riesame di Milano. A darne notizia è il suo difensore, l’avvocato Nicola Giannantoni, che ha presentato istanza per l’attenuazione della misura cautelare.

Tomasella, attualmente detenuto nel carcere di Pavia, chiederà di poter lasciare la custodia cautelare in cella per essere trasferito agli arresti domiciliari presso un’abitazione di parenti al Circeo (San Felice Circeo). La proposta difensiva prevede anche un rigido regime di controllo: doppia presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il 7 ottobre l’imputato, ex attivista no vax e ìd ex candidato sindaco a Varese, prenderà la parola in aula davanti alla Corte milanese, occasione in cui – secondo quanto anticipa il legale – esporrà le sue ragioni. Tomasella, lo scorso giugno, è stato condannato a 11 anni e 3 mesi per stalking e violenza sessuale aggravata e in quell’occasione si era definito «prigioniero politico» (qui il pezzo di VareseNews).

Il Riesame sarà dunque chiamato a decidere se accogliere o meno la richiesta di attenuazione della misura cautelare, valutando la compatibilità della nuova soluzione abitativa con le esigenze di sicurezza.

IL CASO TOMASELLA, GLI ARTICOLI