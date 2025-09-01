Varese News

Gemonio, il Rione Martitt fa festa “sotto le stelle”

Cena in piazza con la contrada giallo-verde: parte del ricavato andrà all'opera di don Filippo Macchi, missionario in Mozambico

martitt sotto le stelle 2024

Una bella serata in piazza, riprendendo una tradizione degli anni Ottanta, gustando piatti tipici e – cosa che non fa mai male, dando un contributo a un amico lontano migliaia di chilometri e impegnato ad aiutare il prossimo.

Sabato 6 settembre dalle 19,30 a Gemonio torna “Martitt sotto le stelle”, la cena organizzata dal Rione Martitt che si tiene, per l’appunto, a cielo aperto con i tavoli posizionati in piazza Virgilio, cuore della contrada caratterizzata dai colori giallo e verde. Lo scorso anno i Martitt hanno vinto il Palio dei Rioni organizzato dalla Pro Loco, un trofeo che farà ancora bella mostra di sé in attesa che venga assegnato nella prossima edizione.

Il menu a prezzo fisso e prevede polenta e spezzatino, polenta e gorgonzola, acqua e dolce ma sono disponibili anche vino, birra e caffé. Parte del ricavato è destinato all’opera di don Filippo Macchi, sacerdote originario proprio dei Martitt che da alcuni anni è impegnato in missione nel Nord-Est del Mozambico. Proprio di recente un incendio ha distrutto il tetto della chiesa di Mirrote, la parrocchia diretta da don Filippo, e anche per questo motivo il rione ha confermato il proprio supporto.

La cena è su prenotazione e alcuni posti sono ancora disponibili: ci si può rivolgere ai numeri di telefono 340-3649553 o 346-1500804. In caso di maltempo la serata sarà spostata al centro polivalente di via Curti dove è possibile cenare al chiuso.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
