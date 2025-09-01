Gemonio, il Rione Martitt fa festa “sotto le stelle”
Cena in piazza con la contrada giallo-verde: parte del ricavato andrà all'opera di don Filippo Macchi, missionario in Mozambico
Una bella serata in piazza, riprendendo una tradizione degli anni Ottanta, gustando piatti tipici e – cosa che non fa mai male, dando un contributo a un amico lontano migliaia di chilometri e impegnato ad aiutare il prossimo.
Sabato 6 settembre dalle 19,30 a Gemonio torna “Martitt sotto le stelle”, la cena organizzata dal Rione Martitt che si tiene, per l’appunto, a cielo aperto con i tavoli posizionati in piazza Virgilio, cuore della contrada caratterizzata dai colori giallo e verde. Lo scorso anno i Martitt hanno vinto il Palio dei Rioni organizzato dalla Pro Loco, un trofeo che farà ancora bella mostra di sé in attesa che venga assegnato nella prossima edizione.
Il menu a prezzo fisso e prevede polenta e spezzatino, polenta e gorgonzola, acqua e dolce ma sono disponibili anche vino, birra e caffé. Parte del ricavato è destinato all’opera di don Filippo Macchi, sacerdote originario proprio dei Martitt che da alcuni anni è impegnato in missione nel Nord-Est del Mozambico. Proprio di recente un incendio ha distrutto il tetto della chiesa di Mirrote, la parrocchia diretta da don Filippo, e anche per questo motivo il rione ha confermato il proprio supporto.
La cena è su prenotazione e alcuni posti sono ancora disponibili: ci si può rivolgere ai numeri di telefono 340-3649553 o 346-1500804. In caso di maltempo la serata sarà spostata al centro polivalente di via Curti dove è possibile cenare al chiuso.
