Le bici e la scienza per salvare il pianeta. A Radio Materia il pomeriggio in diretta è green

Biciclette e ricerca vanno a braccetto a Radio Materia nelle dirette di giovedì pomeriggio. I due appuntamenti sulla nostra web radio esploreranno il tema della sostenibilità ambientale dal punto di vista scientifico con la scienziata Chiara Gastaldi e dal punto di vista pratico (con un occhio al design) del giovane imprenditore Stefano Zellner.

Oggi, alle 16:30, su Radio Materia, torna il programma che ogni giorno offre approfondimenti sulle associazioni del territorio e non solo, con ospiti ed esperti pronti a condividere la loro esperienza. Ospite di oggi sarà Chiara Gastaldi, scienziata e attivista di Fridays for Future, che ci racconterà come il suo percorso nel mondo della neuroscienza computazionale l’abbia spinta a prendere coscienza dei danni ambientali e a intraprendere una nuova carriera dedicata alla sostenibilità. Attualmente lavora nell’iniziativa europea “science for policy”, all’interno della direzione “sustainable resources”. Condividerà con noi la sua passione per la scienza, la sostenibilità e l’economia, con un focus sulla politica ambientale. Non mancate!

Stefano Zellner è un giovane imprenditore di Bodio Lomnago che sarà ospite del nostro appuntamento delle 18. Ci racconterà come è nata la sua urban bike e dei progetti che sta sviluppando nel settore delle biciclette e non solo.

