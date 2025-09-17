Varese News

Econews

Le bici e la scienza per salvare il pianeta. A Radio Materia il pomeriggio in diretta è green

La nostra web radio offre due appuntamenti da non perdere in diretta per parlare di sostenibilità dal punto di vista scientifico e pratico

Generico 15 Sep 2025

Biciclette e ricerca vanno a braccetto a Radio Materia nelle dirette di giovedì pomeriggio. I due appuntamenti sulla nostra web radio esploreranno il tema della sostenibilità ambientale dal punto di vista scientifico con la scienziata Chiara Gastaldi e dal punto di vista pratico (con un occhio al design) del giovane imprenditore Stefano Zellner.

Soci All Time

Oggi, alle 16:30, su Radio Materia, torna il programma che ogni giorno offre approfondimenti sulle associazioni del territorio e non solo, con ospiti ed esperti pronti a condividere la loro esperienza. Ospite di oggi sarà Chiara Gastaldi, scienziata e attivista di Fridays for Future, che ci racconterà come il suo percorso nel mondo della neuroscienza computazionale l’abbia spinta a prendere coscienza dei danni ambientali e a intraprendere una nuova carriera dedicata alla sostenibilità. Attualmente lavora nell’iniziativa europea “science for policy”, all’interno della direzione “sustainable resources”. Condividerà con noi la sua passione per la scienza, la sostenibilità e l’economia, con un focus sulla politica ambientale. Non mancate!

Chi l’avrebbe mai detto

Stefano Zellner è un giovane imprenditore di Bodio Lomnago che sarà ospite del nostro appuntamento delle 18. Ci racconterà come è nata la sua urban bike e dei progetti che sta sviluppando nel settore delle biciclette e non solo.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.