L’eclissi della luna che il 7 settembre nascerà rossa
Domenica il fenomeno astronomico più curioso e atteso del 2025. Diversi i gruppi di astrofili che hanno organizzato l'osservazione guidata
La sera di domenica 7 settembre si potrà osservare nel cielo l’evento astronomico più atteso e particolare del 2025: l’eclissi totale di Luna. La Luna sorgerà quando la totalità sarà già iniziata e quindi si presenterà in cielo da subito come “luna rossa”.
Gli astrofili consigliano di prepararsi alle osservazioni poco prima delle ore 19:30, quando si avvicina il tramonto del Sole (foto: Giulio Minoja, agosto 2023).
Il tramonto, nel Varesotto, è previsto alle 19.55 Pochissimi minuti dopo il tramonto del Sole sorgerà appunto la Luna già eclissata.
L’eclissi del 7 settembre 2025 con l’Osservatorio Schiaparelli di Varese
L’eclissi del 7 settembre si può osservare anche insieme agli esperti dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese.
Dopo una spiegazione interna sul fenomeno delle eclissi si osserverà l’evento con i telescopi dell’Osservatorio, accompagnati dall’apericena.
Al termine visita alla la cupola didattica e osservazione astronomica in cupola e sulla terrazza.
Il programma prevede:
ore 19.15 ritrovo al piazzale dell’Osservatorio
ore 19.15 – 19.45 conferenza sul fenomeno delle eclissi
ore 19.45 – 21.00 apericena all’esterno ed osservazione dell’eclissi (la Luna sorgerà alle 19.50)
ore 21.00 – 22.00 osservazione astronomica nella cupola didattica e sulla terrazza.
Costo della serata, inclusa apericena ed osservazione: intero 40€ e ridotto 35€ (6-17 anni).
Iscrizione qui.
L’osservazione dell’eclissi del 7 settembre 2025 a Bisuschio
Anche l’Associazione Astronomica Ipazia Bisuschio-Monteviasco organizza una serata di visione, con tanto di rinfresco. Tutte le info nell’articolo qui sotto
L’eclissi di luna a Cassano Magnago
Il Gas (Gruppo Astronomico Tradatese) e gli Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski organizzano una serata di osservazione anche a Cassano Magnago, in via Mantova, piazzale accanto al cimitero. L’appuntamento è per le 21. Saranno a disposizione telescopi per l’osservazione.
