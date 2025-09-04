Varese News

Italia/Mondo

L’eclissi della luna che il 7 settembre nascerà rossa

Domenica il fenomeno astronomico più curioso e atteso del 2025. Diversi i gruppi di astrofili che hanno organizzato l'osservazione guidata

luna rossa

La sera di domenica 7 settembre si potrà osservare nel cielo l’evento astronomico più atteso e particolare del 2025: l’eclissi totale di Luna. La Luna sorgerà quando la totalità sarà già iniziata e quindi si presenterà in cielo da subito come “luna rossa”.

Gli astrofili consigliano di prepararsi alle osservazioni poco prima delle ore 19:30, quando si avvicina il tramonto del Sole (foto: Giulio Minoja, agosto 2023).

Il tramonto, nel Varesotto, è previsto alle 19.55 Pochissimi minuti dopo il tramonto del Sole sorgerà appunto la Luna già eclissata.

L’eclissi del 7 settembre 2025 con l’Osservatorio Schiaparelli di Varese

L’eclissi del 7 settembre si può osservare anche insieme agli esperti dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese.

Dopo una spiegazione interna sul fenomeno delle eclissi si osserverà l’evento con i telescopi dell’Osservatorio, accompagnati dall’apericena.
Al termine visita alla la cupola didattica e osservazione astronomica in cupola e sulla terrazza.

Il programma prevede:
ore 19.15 ritrovo al piazzale dell’Osservatorio
ore 19.15 – 19.45 conferenza sul fenomeno delle eclissi
ore 19.45 – 21.00 apericena all’esterno ed osservazione dell’eclissi (la Luna sorgerà alle 19.50)
ore 21.00 – 22.00 osservazione astronomica nella cupola didattica e sulla terrazza.
Costo della serata, inclusa apericena ed osservazione: intero 40€ e ridotto 35€ (6-17 anni).

Iscrizione qui.

L’osservazione dell’eclissi del 7 settembre 2025 a Bisuschio

Anche l’Associazione Astronomica Ipazia Bisuschio-Monteviasco organizza una serata di visione, con tanto di rinfresco. Tutte le info nell’articolo qui sotto

L’eclissi di luna a Cassano Magnago

Il Gas (Gruppo Astronomico Tradatese) e gli Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski organizzano una serata di osservazione anche a Cassano Magnago, in via Mantova, piazzale accanto al cimitero.  L’appuntamento è per le 21. Saranno a disposizione telescopi per l’osservazione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.