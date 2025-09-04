L’eclissi della luna che il 7 settembre nascerà rossa

La sera di domenica 7 settembre si potrà osservare nel cielo l’evento astronomico più atteso e particolare del 2025: l’eclissi totale di Luna. La Luna sorgerà quando la totalità sarà già iniziata e quindi si presenterà in cielo da subito come “luna rossa”.

Gli astrofili consigliano di prepararsi alle osservazioni poco prima delle ore 19:30, quando si avvicina il tramonto del Sole (foto: Giulio Minoja, agosto 2023).

Il tramonto, nel Varesotto, è previsto alle 19.55 Pochissimi minuti dopo il tramonto del Sole sorgerà appunto la Luna già eclissata.

L’eclissi del 7 settembre 2025 con l’Osservatorio Schiaparelli di Varese

L’eclissi del 7 settembre si può osservare anche insieme agli esperti dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese.

Dopo una spiegazione interna sul fenomeno delle eclissi si osserverà l’evento con i telescopi dell’Osservatorio, accompagnati dall’apericena.

Al termine visita alla la cupola didattica e osservazione astronomica in cupola e sulla terrazza.

Il programma prevede:

ore 19.15 ritrovo al piazzale dell’Osservatorio

ore 19.15 – 19.45 conferenza sul fenomeno delle eclissi

ore 19.45 – 21.00 apericena all’esterno ed osservazione dell’eclissi (la Luna sorgerà alle 19.50)

ore 21.00 – 22.00 osservazione astronomica nella cupola didattica e sulla terrazza.

Costo della serata, inclusa apericena ed osservazione: intero 40€ e ridotto 35€ (6-17 anni).

Iscrizione qui.

L’osservazione dell’eclissi del 7 settembre 2025 a Bisuschio

Anche l’Associazione Astronomica Ipazia Bisuschio-Monteviasco organizza una serata di visione, con tanto di rinfresco. Tutte le info nell’articolo qui sotto

L’eclissi di luna a Cassano Magnago

Il Gas (Gruppo Astronomico Tradatese) e gli Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski organizzano una serata di osservazione anche a Cassano Magnago, in via Mantova, piazzale accanto al cimitero. L’appuntamento è per le 21. Saranno a disposizione telescopi per l’osservazione.