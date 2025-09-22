Varese News

Lombardia

Manifestazione per Gaza, il corteo “assedia” Milano Centrale. Scontri in stazione

Migliaia di persone al corteo per far sentire pacificamente la protesta per la Palestina. Ma una parte dei manifestanti ha cercato di introdursi in stazione e ci sono stati danni e feriti

Generico 22 Sep 2025

Decine di migliaia di persone hanno partecipato al corteo a Milano in solidarietà con Gaza e la Palestina, nel giorno dello sciopero generale “Blocchiamo tutto”, convocato dai sindacati di base.

Mentre il grosso ha manifestato pacificamente, un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella stazione della metropolitana di Centrale e c’è stato uno scontro con la polizia, poco dopo le 14.

L’ingresso della stazione ha subito danni e i treni sono stati deviati per circa un’ora.

In stazione si trovava anche la deputata varesina Maria Chiara Gadda che racconta il clima «da guerriglia urbana»: «Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo a trovare occasioni di scontro», dice Gadda, aggiungendo «massima vicinanza alle forze dell’ordine costrette a contenere questi indegni gruppi di facinorosi, e solidarietà alle tante persone spaventate dalla violenza».

Risultano sedici persone ferite e soccorse dal 118, che ha mobilitato una decina di ambulanze e due automediche.
Il tutto mentre migliaia di persone ancora riempivano le strade.

Generico 22 Sep 2025

Manifestazioni si sono svolte – pacificamente – anche nel Varesotto e nell’Alto Milanese, in particolare a Legnano, a Varese e a Cascina Costa di Samarate, sede dello stabilimento di Leonardo, l’azienda dell’aerospazio contestata per i rapporti con Israele.

La protesta contro le forniture a Israele allo stabilimento Leonardo di Cascina Costa

A Cascina Costa c’è stato un momento di tensione, con “contatto” tra la polizia e una parte dei manifestanti che intendevano avanzare verso la fabbrica, ma lo scontro è durato pochi secondi e poi la manifestazione è proseguita senza altri attriti.

Manifestazioni con migliaia di persone si sono tenute anche a Torino, Firenze e in diverse città portuali come Trieste, Ravenna e Livorno (nei porti è molto attivo il sindacato che contesta le spedizioni di armi e materiali a Israele).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.