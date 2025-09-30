Odissea telefonica per il comune di Bedero Valcuvia: uffici isolati da oltre un mese

Da oltre un mese, gli uffici comunali di Bedero Valcuvia sono nell‘impossibilità di utilizzare la linea telefonica fissa. La causa è un guasto provocato dal maltempo, segnalato già il 21 agosto 2025 , ma che, nonostante i numerosi solleciti, non è stato ancora riparato. La pazienza dell’amministrazione è finita: il Sindaco Carlo Paolo Galli, ha inviato una dura lettera a Telecom Italia il 25 settembre 2025, ventilando l’ipotesi di azioni legali per quantificare il danno da disservizio.

Il guasto risale a fine agosto, a seguito di forti eventi meteorologici. Il Comune aveva prontamente contattato il servizio assistenza, ricevendo conferma dell’apertura del ticket di segnalazione. “I tecnici stavano verificando quanto era stato segnalato al fine di ripristinare il corretto funzionamento del servizio,” si leggeva nella risposta iniziale. Tuttavia, stando alla missiva del Sindaco Galli, a distanza di 35 giorni dalla prima segnalazione, la situazione è rimasta invariata.

L’Ente Comune, responsabile dei servizi essenziali per i cittadini della Provincia di Varese, è di fatto isolato via telefono fisso da un tempo inaccettabile, compromettendo l’ordinaria attività amministrativa.

La frustrazione per l’inerzia nell’intervento di ripristino è palpabile nel testo della lettera. Il Sindaco Galli non usa mezzi termini, accusando la società telefonica di “negligenza”. “Stiamo valutando con un legale la quantificazione del danno arrecato per il disservizio che l’Ente pubblico sta subendo a causa della vostra negligenza nell’intervento di ripristino” , conclude la lettera inviata all’indirizzo PEC ufficiale di Telecom Italia.