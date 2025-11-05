Da oltre due mesi Bedero Valcuvia senza linea telefonica, il Comune scrive a Tim

Il Comune di Bedero Valcuvia è ancora senza linea telefonica, nonostante le ripetute segnalazioni e i solleciti inviati a TIM Italia. Il disservizio, che aveva avuto origine già alla fine di agosto e segnalato ufficialmente il 21 agosto 2025, è stato oggetto di una prima comunicazione formale il 25 settembre e di un nuovo sollecito datato 30 ottobre 2025, firmato dal sindaco Carlo Paolo Galli.

Nella lettera indirizzata a TIM, il Comune esprime forte preoccupazione e disappunto per il protrarsi della situazione: «Trascorso oltre un mese dalla precedente segnalazione, nulla è stato fatto e il Comune è ancora senza linea telefonica. È incomprensibile un tale ritardo di intervento nel ripristino di una linea telefonica».

Il sindaco sottolinea come il guasto, persistente ormai da oltre due mesi, ostacoli il regolare funzionamento degli uffici comunali e i servizi ai cittadini.

«Non ci capacitiamo di come un’azienda che gestisce le linee telefoniche non abbia ancora risolto il problema», si legge nella lettera.

L’amministrazione comunale invita l’azienda a rivedere le proprie procedure aziendali nella gestione dei guasti, chiedendo un intervento immediato per ripristinare un servizio essenziale.

Una situazione che era emersa già verso la fine dello scorso settembre quando l’amministratore aveva affidato alla stampa locale lo sfogo per il disservizio.