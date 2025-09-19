Ora si fa sul serio: i Mastini ospitano il Fassa nella prima tappa del cammino in IHL

Da sabato si fa sul serio. Dopo un’estate giallonera a tratti più nera che gialla, con l’annuncio e poi la dipartita di Claude Devèze, è iniziato il “new deal” dei Mastini con cui è tornato il sereno sulla volta dell’Acinque Ice Arena: decisivo l’arrivo di Massimo Da Rin, che, coadiuvato da Edoardo Raimondi, guiderà le sorti del Varese in questa stagione.

L’impostazione del “Ciue” punta molto sul gruppo, apparso sereno e coeso, anche se purtroppo dovrà fare a meno del proprio capitano Andrea Vanetti, costretto a un’operazione alla spalla che lo terrà lontano dalle piste per almeno 6 mesi. L’arrivo del canadese Raphaël Bastille concederà vigore e velocità all’attacco, che rimane però leggero in termini di peso: serviranno corrette geometrie e tanto lavoro di rifinitura per armare al meglio i lancieri gialloneri. Bene tutti i nuovi innesti, che sembrano già perfettamente integrati.

Nel ruolo più importante ci sarà l’ucraino Sergei Pisarenko, portiere su cui graveranno parecchie responsabilità, situazione tipica di questa posizione e scelta precisa della società; Varese ha tenuto tra le mani anche la carta Filippo Matonti, cresciuto all’ombra di Rocco Perla, e secondo molti pronto per continuare questa maturazione. Con lui in porta ed un giocatore di movimento in più forse vi sarebbero stati altri equilibri.

I Mastini sono comunque pronti a lottare per le posizioni di vertice, cosa sulla carta possibile se la cura Da Rin porterà i risultati sperati. L’obiettivo rimane quello di entrare nei playoff, sperando di fare meglio dello scorso anno, quando i Mastini hanno portato gli attuali campioni in carica del Caldaro a gara 5, e solo un gol negli ultimi minuti ha decretato il passaggio in finale dei trentini. La parola chiave per il successo di una squadra come quella giallonera sarà la continuità del rendimento insieme al supporto che concederanno al gruppo i nuovi innesti, soprattutto nel reparto difensivo.

LE PRINCIPALI AVVERSARIE

I campioni in carica del SV Kaltern Caldaro Rothoblaas partono certamente favoriti. Quella dei Lucci è rimasta una squadra molto tecnica e solida, con un’ampia rosa di giocatori di buon livello, un’ossatura identica a quella dello scorso anno e con ottimi giovani.

L’Alleghe potrebbe essere la sorpresa del campionato, con due ottimi stranieri e coach Surenkin in panchina, che ha messo sul ghiaccio idee bellissime. E poi un blocco di giocatori italiani solido e con tanta voglia di dimostrare.

Il Feltre, detentore della Coppa Italia, potrebbe confermare le cose belle viste sul ghiaccio lo scorso anno; anche nel loro caso la costanza dei risultati sarà un elemento dirimente.

“Ridimensionamento” è la parola chiave dell’Aosta, che ha cambiato totalmente pelle mettendo sul ghiaccio la squadra più giovane del torneo, ma con una serie di innesti importanti, tra cui il “nostro” Rocco Perla tra i pali. È una squadra che potrà crescere molto. Per il resto, ma il disco rimane sempre tondo, non ci dovrebbero essere grandi sorprese.

VARESE-FASSA

La prima partita potrebbe essere un avvio in salita: i Mastini sfideranno (sabato 20, ore 18,30, Acinque Ice Arena) il Fassa Falcons che, dopo l’esperienza in Alps, si presentano in IHL con chiare ambizioni di vertice. Gianni Scola tra i pali garantisce esperienza e solidità, con ottimi stranieri come il difensore finlandese Jimi Kuronen e, in attacco, la conferma degli stranieri Salo e Mikhnov.

Con la giusta alchimia quindi, il Fassa potrebbe confermarsi come squadra di vertice. Per spuntarla servirà molto impegno e sarà necessario mettere sul ghiaccio tutta l’esperienza dei Mastini che, in questi casi, aggiungono sempre grinta e voglia di vincere.

IHL – PROGRAMMA

1a giornata: Bressanone – Fiemme (ore 18); VARESE – Fassa (ore 18,30); Appiano – Aosta; 3Zinnen Dol. – Caldaro; Feltre – Pergine (19,30); Alleghe – Valpellice (20,30).

ALLA BALAUSTRA

In attesa delle nuove puntate – arriveranno nei prossimi giorni – sono disponibili i primi 12 episodi della nostra rubrica “Alla Balaustra” sottoforma di podcast. Potete ascoltarli sulle principali piattaforme di ascolto (qui sotto il box di Spreaker).