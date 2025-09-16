Pane e uvetta e visite guidate, ad Arsago Seprio la festa dei Santi Cosma e Damiano
La ricorrenza dei due santi viene celebrata nella chiesetta campestre, pregevole edificio romanico da scoprire
È settembre, tempo di pianificazioni e inizi dopo la pausa estiva, e anche ad Arsago Seprio ricominciano le attività ludiche e ricreative, che approfittano delle ultime giornate di sole.
Come da tradizione, domenica 21, sarà la festa dell’Oratorio campestre dei Santi Cosma e Damiano ad aprire le iniziative, con un ricco programma organizzato dalla Parrocchia e dal Comitato pro restauri, con l’aiuto dalla Pro Loco e il patrocinio del Comune.
Alle 10.45 S. Messa nella chiesetta romanica situata tra i boschi, con aperitivo e vendita del pan tranvai, il tradizionale pane con l’uvetta, dolce povero che ci ricorda la tradizione di fare festa con quanto si aveva a disposizione nei secoli scorsi.
Nel pomeriggio, alle 15.00, Vespri solenni con l’affidamento ai Santi degli operatori sanitari e degli ammalati. I santi Cosma e Damiano, infatti, sono noti come i Santi Medici perché esercitarono la medicina offrendo cure gratuite ai poveri, guadagnandosi l’appellativo di “Anargiri” (senza argento) e convertendo molte persone al cristianesimo durante la loro opera assistenziale.
Fratelli gemelli di origine araba, vissero attorno al III-IV secolo d.C. e furono martirizzati sotto l’imperatore Diocleziano.
Al termine della celebrazione pomeridiana, intorno alle 15.30, viene anche proposta una visita guidata gratuita.
Venerdì 26, giorno esatto di iscrizione a calendario, la S. Messa sarà celebrata nella chiesetta alle ore 18.00.
Arsago ritrova l’opera del Settecento che era nella chiesa nel bosco
