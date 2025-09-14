Più di cinquanta pellegrini in cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno a Olgiate Olona

Oggi, domenica 14 settembre numerosi pellegrini che hanno preso parte alla prima delle quattro camminate gratuite organizzate con Alfa srl per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraversati dall’antica via Francisca del Lucomagno.

La prima camminata ha visto protagonista il comune di Olgiate Olona, uno dei tanti comuni attraversati dalla Via Francisca all’interno della quarta tappa del sentiero italiano.

A dare i saluti iniziali ai pellegrini è stato Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione “In Cammino – lungo la Via Francisca del Lucomagno” che ha raccontato brevemente la storia dell’antica via: «Questo percorso parte da molto lontano, almeno storicamente: era già frequentato ai tempi del Sacro Romano Impero, quando gli imperatori lo percorrevano per arrivare a Pavia e ricevere l’incoronazione. Una decina di anni fa è stato riscoperto e valorizzato e ad oggi tutti i comuni da Laveno fino a Pavia hanno lavorato per tracciarlo e valorizzare i territori che attraversa».

A portare uno sguardo sul territorio è stato Alberto Colombo, divulgatore che ha accompagnato i pellegrini durante tutto il cammino arricchendo la giornata con alcune informazioni storiche.

Partendo infatti dal centro sportivo Gerbone, si è arrivati all’oratorio di Santo Stefano passando per il centro. Preziose lungo il tragitto sono state le testimonianze dei due alpini Nicola e Stefano riguardo alcuni dei monumenti storici del paese. Ad attendere i più grandi e piccoli in oratorio uno spettacolo di letture animate guidato da Martin Stigol di Progetto Zattera, e a seguire una merenda offerta da Coop Lombardia.

Una volta ripartiti si è passati dal monumento che ricorda il disastro aereo avvenuto il 26 giugno 1959, dove centodiciotto passeggeri persero la vita.

L’iniziativa invita grandi e piccoli pellegrini a scoprire il nostro territorio a passo lento attraverso alcune giornate in modo completamente gratuito.

Qui tutte le informazioni per le prossime camminate in programma:

Domenica 28 settembre. Giro ad anello ai Calimali

Un itinerario immerso nel verde, tra sentieri e boschi, con scorci suggestivi e momenti di osservazione naturalistica. Un cammino adatto a tutte le età per chi ama rigenerarsi a contatto con la natura. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 12 ottobre. Salita al Sacro Monte di Varese

Un percorso che unisce il piacere del cammino al fascino della storia e della spiritualità. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 19 ottobre. In Valle Olona da Castiglione a San Pancrazio

Passeggiata tra paesaggi fluviali e testimonianze storiche, dal cuore di Castiglione Olona fino alla chiesa di San Pancrazio. Un’occasione per ammirare la valle, scoprendone flora, fauna e memorie del passato. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Per maggiori informazioni scrivere a viafranciscalucomagno@gmail.com