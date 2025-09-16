Ponti e Bianchi i più forti nella “Corri e Cammina Cantello”
La prima gara del Piede d'Oro dopo la pausa estiva ha visto trionfare due grandi nomi del circuito. In 300 sul percorso che sfiora i campi di asparagi
Dopo una lunga pausa estiva, il circuito podistico del Piede d’Oro è tornato con la prova di Cantello, quart’ultima della stagione 2025. A vincere la 12a edizione della Corri e Cammina Cantello sono stati Ilaria Bianchi e Luca Ponti, due dei grandi protagonisti dell’annata targata Pdo.
Alla partenza, domenica 14 settembre, si sono presentati circa 300 atleti, 136 dei quali iscritti tra le liste del Piede d’Oro; il percorso, sui canonici 10 chilometri, si è snodato tra le vie del paese lambendo anche le famose coltivazioni di asparagi. Un tracciato che ha arriso a Luca Ponti (Atletica 3V) capace di chiudere in 36.38, oltre un minuto prima di Carlo Simone Prina della Arsaghese. Terzo posto per Biagio Spadaro (Circuito Running) che ha preceduto nell’ordine Riccardo Laudi (Aermacchi), Antonio Vasi (Cardatletia), l’accoppiata Fernando Coltro-DanieleColasurdo (Runners Valbossa) e Guido Bevilacqua (Campus Varese).
Tra le donne affermazione per Ilaria Bianchi de La Recastello Radici Group, prima in 41.26 con larghissimo vantaggio su tutte le altre concorrenti. Sul podio sono quindi salite anche Elisabetta De Zulian (Arcisate) e Paola Turriziani (Runner Varese). Nella top 8 sono giunte inoltro – nell’ordine – Lucia Folino (Sporterapia), Silvia Ceresa (Mezzanese), Cristina Albergoni (Campus Varese), Vittoria Cannistrà (Aermacchi) ed Elisa Franzon (Trecate).
Domenica prossima, 21 settembre, torna invece una classicissima, la “Marciando per la Vita” di Varese alla quale compartecipano, in fase organizzativa, un po’ tutte le componenti del Circuito Piede d’Oro. La gara sarà intitolata alla memoria di Gianfranco Riva, cui è dedicato il trofeo per il vincitore. Partenza e arrivo saranno allo stadio “Franco Ossola” di Masnago e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago.
21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)
18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)
1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)
8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)
22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)
Pausa estiva
14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello (Ponti | Bianchi)
21 settembre: Varese – Marciando per la vita
5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero
19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile)
