Riaperta la strada Monza-Saronno trasformata in fiume dal maltempo
La strada è stata riaperta attorno alle 14,30 di oggi. E' stato necessario attendere che si abbassasse il livello del fiume per permettere l'intervento dei tecnici con le idrovore
E’ stata riaperta nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 25 settembre – la strada statale 527 Monza-Saronno, chiusa da lunedì per l’allagamento causato dalla fuoriuscita del fiume Seveso.
Come Anas aveva anticipato è stato necessario attendere che si abbassasse il livello del fiume per permettere l’intervento dei tecnici con le idrovore.
La strada, una volta liberata dall’acqua che l’aveva trasformata in un fiume, intrappolando anche un camion e due auto, è stata ripulita dai detriti e il traffico è tornato a circolare attorno alle 14,30 di oggi.
