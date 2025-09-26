Ripartono le Language Nights: “Ci si vede il mercoledì al TuMiTurbi”

Language Nights, l’iniziativa di scambio linguistico gratuito ed informale nata a Varese nel 2013, sta per ritornare con una nuova stagione.

Arrivata al dodicesimo anno di vita, dopo aver creato una comunità vivace di expats e locals, Language Nights ritorna al locale TuMiTurbi di via De Cristoforis 5 con una sorpresa. Tutti i Language Nighters dovranno segnarsi sul calendario una nuova routine settimanale, perché per dodici anni le LN si sono tenute tutti i martedì, mentre quest’anno si sposteranno al mercoledì sera.

Appuntamento quindi con l’inaugurazione mercoledì 1 ottobre, ore 21.00 presso Tumiturbi. Durante l’evento, come da tradizione, i partecipanti ricevono un’etichetta a forma di fumetto da applicare sul petto e su cui scrivere il proprio nome e le lingue che si conoscono almeno ad un livello basico. Su tavoli appositi si troveranno bandierine relative a varie lingue, per iniziare subito a chiacchierare liberamente in lingua e fare nuove amicizie. Non ci sono insegnanti, la serata si basa su uno spirito di scambio libero. Tra le varie lingue – inglese il più parlato, ma anche spagnolo, francese, tedesco e tante altre, spicca la LIS, Lingua dei Segni Italiana, per un mutuo scambio di cultura ed inclusione.

Nel corso degli anni, la comunità di Language Nighters ha incluso lavoratori, viaggiatori e studenti da tutte le parti del mondo, e si è inoltre dedicata a serate speciali su tematiche di inclusione e diritti umani. Dalla patria Varese, l’iniziativa si è estesa negli ultimi anni anche a Bergamo e Lecco, dove nuove comunità stanno prendendo sempre più piede. Fulcro dell’iniziativa fin dal suo principio è l’incontro ed il dialogo multiculturale come occasione di crescita ed educazione informale, missione ancora più importante nel mondo di oggi, così disperatamente bisognoso di pace.