Ritrovata ad Arsago Seprio una pecora smarrita e ammalata, appello per trovare una donazione di sangue
Il medico che ha prestato le prime cure alla pecora ha stabilito che sono necessarie con urgenza delle trasfusioni poiché l'animale è affetto da forte anemia
La nostra lettrice Sabrina ci scrive per rilanciare un appello per trovare un donatore di sangue per una pecora, ritrovata sola e malata nei boschi di Arsago Seprio.
«La pecora è stata recuperata da una ragazza – spiega Sabrina – Il povero animale era solo ed il suo fisico denotava forti segnali di debolezza dovuti quasi sicuramente ad una malattia. La ragazza ha provveduto a portare la bestiola al caldo, in un luogo sicuro ed ha fatto in modo che un veterinario prestasse le prime cure alla pecora somministrando in urgenza le terapie per stabilizzare l’animale. Il medico che ha prestato le prime cure alla pecora ha stabilito che sono necessarie con urgenza delle trasfusioni poiché è affetta da forte anemia».
Per questo si cerca chiunque abbia una pecora adulta, sana e possibilmente maschio, perché metta l’animale a disposizione come donatore di sangue.
Per i dettagli e informazioni si può contattare il numero 351 8531780.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.