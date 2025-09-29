Varese News

Ritrovata ad Arsago Seprio una pecora smarrita e ammalata, appello per trovare una donazione di sangue

Il medico che ha prestato le prime cure alla pecora ha stabilito che sono necessarie con urgenza delle trasfusioni poiché l'animale è affetto da forte anemia

Generico 29 Sep 2025

La nostra lettrice Sabrina ci scrive per rilanciare un appello per trovare un donatore di sangue per una pecora, ritrovata sola e malata nei boschi di Arsago Seprio.

«La pecora è stata recuperata da una ragazza – spiega Sabrina – Il povero animale era solo ed il suo fisico denotava forti segnali di debolezza dovuti quasi sicuramente ad una malattia. La ragazza ha provveduto a portare la bestiola al caldo, in un luogo sicuro ed ha fatto in modo che un veterinario prestasse le prime cure alla pecora somministrando in urgenza le terapie per stabilizzare l’animale. Il medico che ha prestato le prime cure alla pecora ha stabilito che sono necessarie con urgenza delle trasfusioni poiché è affetta da forte anemia».

Per questo si cerca chiunque abbia una pecora adulta, sana e possibilmente maschio, perché metta l’animale a disposizione come donatore di sangue.

Per i dettagli e informazioni si può contattare il numero 351 8531780.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
