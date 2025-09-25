Scontro tra viale Lombardia e via Venegoni a Gallarate, soccorsi in codice rosso
L'incidente poco dopo le 21 sul viale vicino al casello dell'autostrada
Incidente stradale e soccorsi in “codice rosso” a Gallarate, all’incrocio tra viale Lombardia, via Vespucci e via Vengoni, tra la zona oltreferrovia e Sciarè.
Lo scontro è avvenuto poco dopo le 21 sul viale vicino al casello dell’autostrada, sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa gallaratese e dell’Sos Carnago.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.