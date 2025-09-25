Scontro tra viale Lombardia e via Venegoni a Gallarate, soccorsi in codice rosso

Incidente stradale e soccorsi in “codice rosso” a Gallarate, all’incrocio tra viale Lombardia, via Vespucci e via Vengoni, tra la zona oltreferrovia e Sciarè.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 21 sul viale vicino al casello dell’autostrada, sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa gallaratese e dell’Sos Carnago.