Stagione delle castagne al via in provincia di Varese: “Le piante sono cariche”
Il raccolto 2025 si preannuncia positivo, mentre la nuova sede operativa dei Castanicoltori a Castello Cabiaglio rilancia l’economia locale. Da lunedì 29 al via i conferimenti dei raccolti. I frutti acquistati saranno poi distribuiti a sagre e feste del territorio, alimentando un circuito economico locale
La stagione delle castagne nelle valli varesine è alle porte e, quest’anno, le previsioni sembrano incoraggianti. «Le piante sono mediamente molto cariche di ricci e con dimensioni interessanti» spiega Luca Colombo, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio. La maturazione appare leggermente anticipata, segnale che fa ben sperare per le prossime settimane.
Resta però la consueta cautela: «Nulla è certo fino a quando le castagne non inizieranno davvero a cadere dalla maggioranza delle piante. Anche in passato abbiamo avuto sorprese dell’ultimo minuto con improvvisi cambiamenti meteo che hanno intaccato stagioni annunciate come più che positive», ricorda Colombo.
Accanto alle buone prospettive del raccolto, arriva una novità significativa per il territorio: l’apertura della nuova sede operativa del Consorzio a Castello Cabiaglio, nella piccola area artigianale alle porte del paese. Una struttura che punta a diventare il fulcro della castanicoltura locale, sostenendo produttori e appassionati, promuovendo i frutti dei boschi varesini e garantendo un punto di riferimento per la filiera.
A partire da lunedì 29 settembre e fino a fine ottobre, il Consorzio raccoglierà i conferimenti di castagne tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì mattina). I frutti acquistati saranno poi distribuiti a sagre, feste e castagnate del territorio, alimentando un circuito economico interamente varesino.
«Se la stagione manterrà le prospettive attuali – conclude Colombo – molte sagre dei nostri borghi potranno offrire castagne provenienti dalle selve locali e dai nostri boschi».
Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale del Consorzio: www.consorziocastanicoltori.it.
IERI – COME E' ANDATA NEGLI ANNI PASSATI
UN PROGETTO – LE SELVE CASTANILI – IL "CAPITALE NATURALE"
