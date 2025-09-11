Trova un ordigno bellico nei boschi. Artificieri al lavoro nel Comasco
Il ritrovamento dell'ordigno da cannone inesploso risale alla serata di ieri. Questa mattina è stato disinnescato e distrutto
Intervento degli artificieri questa mattina nel Comasco. La Polizia di Stato di Como intorno alle 19:30 di ieri aveva ricevuto una segnalazione da parte di un 57enne, che si trovava in una zona boschiva a pochi passi da Como. L’uomo aveva allertato le forze dell’ordine per la presenza di un possibile ordigno esplosivo. Gli agenti si sono duinque recati in via Valbasca, accertato la presenza dello stesso e reso l’area circostante sicura, allontanando i presenti e presidiando la zona con l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.
Le forze dell’ordine hanno vigilato con pattuglie dinamiche il sito, fino all’arrivo degli Artificieri Antisabotaggio della Questura di Milano giunte questa mattina. Grazie all’intervento degli artificieri, l’ordigno bellico da cannone è stato disinnescato in totale sicurezza e successivamente distrutto a seguito delle disposizioni del Pubblico Ministero, senza causare danni a persone o cose. Le operazioni si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, con il coordinamento della autorità locali. L’area è stata dichiarata nuovamente sicura e la circolazione è tornata alla normalità. La Polizia di Stato di Como ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante le operazioni, ribadendo l’importanza di segnalare prontamente qualsiasi situazione sospetta affinché possa essere sempre tutelata la sicurezza della collettività.
