Varese inaugura i gazebo del team Vannacci, poi tappa a Induno, Besozzo e Cassano Magnago
L’appuntamento è fissato in via del Cairo 4, dove sarà allestito un “Gazebo di Squadra” che vedrà la partecipazione di altri team dell’associazione "Il Mondo al Contrario"
Sabato 18 ottobre il centro storico di Varese ospiterà l’inaugurazione della stagione dei gazebo del team Vannacci “Angelo Vidoletti”, realtà locale che si rifà all’europarlamentare Roberto Vannacci. L’appuntamento è fissato in via del Cairo 4, dove sarà allestito un “Gazebo di Squadra” che vedrà la partecipazione di altri team dell’associazione Il Mondo al Contrario provenienti dal territorio.
I team ospiti a Varese
Accanto al gruppo varesino guidato dalla coordinatrice Stefania Bardelli, saranno presenti i team: Terre Padane Gavirate; Alessandro Volta Como; Alessandro Antonello Novara e Nazario Sauro Istria Dalmazia.
«L’unione dei team di Varese, Gavirate, Como, Novara, Istria, non è solo collaborazione geografica, ma condivisione di valori, energie e visioni – dichiara Bardelli –. Quando camminiamo insieme arriviamo più lontano».
Le prossime tappe
Dopo il debutto varesino, il tour dei gazebo proseguirà con altre tre date già fissate in provincia: Sabato 15 novembre a Induno Olona; Sabato 22 novembre a Besozzo; Sabato 29 novembre a Cassano Magnago. «Vogliamo essere presenti non solo a Varese città ma in tutti i comuni della nostra provincia – conclude Bardelli –. Crediamo che il valore di una comunità stia nella sua interezza, e per questo riteniamo fondamentale portare le nostre iniziative in ogni angolo del territorio provinciale, dai centri più grandi ai paesi più piccoli».
