Viggiù, al Museo Butti la mostra “Vedere a oltranza” di Claudio Olivieri

Un grande nome della pittura contemporanea protagonista a Viggiù. Da domenica 5 ottobre 2025 a mercoledì 7 gennaio 2026, il Museo Butti | Contemporanea ospita la mostra “Claudio Olivieri. Vedere a oltranza”, dedicata a uno degli artisti italiani più significativi della seconda metà del Novecento.

L’inaugurazione è in programma domenica 5 ottobre alle 11.00, presso il museo di Viale Varese 4, con ingresso aperto al pubblico.

La luce come materia

Claudio Olivieri (Roma 1934 – Milano 2019) è stato tra i maestri dell’arte contemporanea italiana. Noto come “pittore della luce”, ha sviluppato una ricerca pittorica in cui il colore diventa atmosfera e materia luminosa, capace di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza visiva totalizzante.

La mostra di Viggiù propone un percorso tra le sue opere, con l’obiettivo di restituire la forza e la coerenza di una ricerca che ha saputo rinnovarsi nel tempo pur restando fedele al rapporto con la luce.

Una rete di collaborazioni

L’iniziativa è organizzata con il sostegno della Provincia di Varese, della Regione Lombardia, dell’Archivio Claudio Olivieri e di numerose istituzioni culturali del territorio.

Gli orari di apertura:

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00

sabato dalle 10:00 alle 18:00

domenica dalle 14:00 alle 17:00