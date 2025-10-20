Varese News

Lombardia

A Como la presentazione del libro che racconta la collaborazione tra la Lu-Ve di Uboldo e la Cooperativa Alfa di Lomazzo

Il volume raccoglie le storie di 129 persone in condizioni di disagio fisico, psichico o sociale, inserite nel mondo del lavoro grazie a un progetto coraggioso e visionario. La presentazione giovedì 23 ottobre

Uboldo - La presentazione del libro di LU-VE Group e Coorperativa Alfa

Giovedì 23 ottobre, alle 18 all’Associazione Giosuè Carducci di Como, verrà presentato il libro “La fabbrica di scambiatori di calore umano“, scritto dal medico Antonio Gervasio e curato dalla giornalista Maria Tatsos. L’incontro racconterà un’esperienza di inclusione lavorativa unica, nata nel 2006 dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Alfa di Lomazzo e LU-VE Group di Uboldo.

Il volume raccoglie le storie di 129 persone in condizioni di disagio fisico, psichico o sociale, inserite nel mondo del lavoro grazie a un progetto coraggioso e visionario. A dare fiducia a questa proposta fu Iginio Liberali, fondatore del Gruppo LU-VE, oggi tra i principali produttori mondiali di scambiatori di calore. Nove di questi lavoratori sono poi stati assunti stabilmente. Attualmente, 28 soci della cooperativa operano nello stabilimento di Uboldo.

All’incontro parteciperanno l’autore Antonio Gervasio, Fabio Liberali, responsabile della Comunicazione di LU-VE Group, e la curatrice Maria Tatsos. Tutti i proventi del libro saranno devoluti alla Cooperativa Alfa.

Lu-Ve Group e Cooperativa Alfa, a Uboldo la storia di un’amicizia che ha cambiato tante vite fragili

 

di
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.