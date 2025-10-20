A Como la presentazione del libro che racconta la collaborazione tra la Lu-Ve di Uboldo e la Cooperativa Alfa di Lomazzo

Giovedì 23 ottobre, alle 18 all’Associazione Giosuè Carducci di Como, verrà presentato il libro “La fabbrica di scambiatori di calore umano“, scritto dal medico Antonio Gervasio e curato dalla giornalista Maria Tatsos. L’incontro racconterà un’esperienza di inclusione lavorativa unica, nata nel 2006 dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Alfa di Lomazzo e LU-VE Group di Uboldo.

Il volume raccoglie le storie di 129 persone in condizioni di disagio fisico, psichico o sociale, inserite nel mondo del lavoro grazie a un progetto coraggioso e visionario. A dare fiducia a questa proposta fu Iginio Liberali, fondatore del Gruppo LU-VE, oggi tra i principali produttori mondiali di scambiatori di calore. Nove di questi lavoratori sono poi stati assunti stabilmente. Attualmente, 28 soci della cooperativa operano nello stabilimento di Uboldo.

All’incontro parteciperanno l’autore Antonio Gervasio, Fabio Liberali, responsabile della Comunicazione di LU-VE Group, e la curatrice Maria Tatsos. Tutti i proventi del libro saranno devoluti alla Cooperativa Alfa.