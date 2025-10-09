Cuveglio
A Cuveglio un corso gratuito per imparare a proteggere e far crescere i propri risparmi
L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Cuveglio (Via Asilo 12), con inizio martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.30
14 Ottobre 2025
In un periodo in cui le scelte finanziarie richiedono sempre maggiore consapevolezza, il Comune di Cuveglio promuove un corso gratuito aperto a tutta la cittadinanza per imparare a gestire i propri risparmi in modo sicuro e responsabile.
L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Cuveglio (Via Asilo 12), con inizio martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.30, e proseguirà per sei martedì consecutivi fino al 18 novembre.
Durante gli incontri verranno affrontati in modo chiaro e accessibile temi fondamentali per ogni risparmiatore, tra cui: – Gli errori più frequenti nelle decisioni d’investimento – Come valutare correttamente un servizio bancario – Le soluzioni più sicure per investire il proprio denaro – Nuove idee per far fruttare i risparmi – Gli “8 comandamenti” per un approccio finanziario consapevole – Le principali coperture assicurative – Come conservare la ricchezza e generare reddito nel tempo Il corso è pensato per chiunque voglia capire meglio il mondo degli investimenti, tutelare il proprio futuro economico e fare scelte più informate.
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca di Cuveglio Tel. 0332 624000 Email: biblioteca@comune.cuveglio.va.it Partecipazione gratuita
