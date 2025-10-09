A Cuveglio un corso gratuito per imparare a proteggere e far crescere i propri risparmi

In un periodo in cui le scelte finanziarie richiedono sempre maggiore consapevolezza, il Comune di Cuveglio promuove un corso gratuito aperto a tutta la cittadinanza per imparare a gestire i propri risparmi in modo sicuro e responsabile.

L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Cuveglio (Via Asilo 12), con inizio martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.30, e proseguirà per sei martedì consecutivi fino al 18 novembre.

Durante gli incontri verranno affrontati in modo chiaro e accessibile temi fondamentali per ogni risparmiatore, tra cui: – Gli errori più frequenti nelle decisioni d’investimento – Come valutare correttamente un servizio bancario – Le soluzioni più sicure per investire il proprio denaro – Nuove idee per far fruttare i risparmi – Gli “8 comandamenti” per un approccio finanziario consapevole – Le principali coperture assicurative – Come conservare la ricchezza e generare reddito nel tempo Il corso è pensato per chiunque voglia capire meglio il mondo degli investimenti, tutelare il proprio futuro economico e fare scelte più informate.

Informazioni e iscrizioni: Biblioteca di Cuveglio Tel. 0332 624000 Email: biblioteca@comune.cuveglio.va.it Partecipazione gratuita