A Ferno al via i “Percorsi d’Arte” con Gustav Klimt

Venerdì 10 ottobre alle ore 21:00, presso il salone superiore della Cooperativa San Martino in via Mazzini 16 a Ferno, prende il via l’undicesima edizione dei Percorsi d’Arte. A inaugurare la stagione sarà il professor Giampaolo Livetti, con una conferenza dedicata a “Gustav Klimt: fascino e decadenza”.

La rassegna, divenuta negli anni un appuntamento fisso per appassionati e cittadini, è promossa da Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno in collaborazione con il Gruppo Culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI di Lonate Pozzolo e Ferno, l’associazione Agogica di Gallarate e il Circolo Fotografico Bustese.

I successivi appuntamenti

Dopo l’apertura dedicata a Klimt, il calendario proseguirà con una serie di incontri che spaziano tra arte, fotografia, musica e architettura:

13 novembre a Lonate Pozzolo : Paul Cezanne, dall’impressione alla costruzione, a cura di Giampaolo Livetti.

16 gennaio a Ferno : Cibo dipinto, cibo fotografato, con Dario Ferrè e Giampaolo Livetti.

12 febbraio a Lonate Pozzolo : I colori “dolci e schietti” della pittura veneta, a cura di Giampaolo Livetti.

27 marzo a Ferno : La musica contemporanea vista dall’interno, una lezione-concerto con Augusto Gentili.

16 aprile a Lonate Pozzolo : Architettura e urbanistica italiana tra le due guerre, a cura di Giampaolo Livetti.

15 maggio a Ferno: Fabula e Istante. Narrare con testi. Narrare con immagini, con il Circolo Fotografico Bustese, F. Nizzero e M. D’Alessandro.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21:00, alternando le sedi della Cooperativa San Martino a Ferno e dell’Oratorio Padre Luigi Rosa in via Giovanni XXIII a Lonate Pozzolo.