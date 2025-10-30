A Varese un convegno sulle isole di calore: “Così il clima trasforma la città e minaccia la salute”

Il clima cambia e le città si scaldano, con conseguenze sempre più evidenti sulla salute e sulla qualità della vita urbana. Se ne parlerà lunedì 3 novembre alle ore 18 nella Sala Montanari di Varese durante il convegno “Le isole di calore nelle città, i rischi per la salute e la vivibilità urbana”, promosso a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto ambientale del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune.

Cosa sono le isole di calore

Il tema al centro dell’incontro è quello delle isole di calore, ovvero il fenomeno per cui, nelle aree urbane densamente costruite e poco alberate, si registrano temperature più alte rispetto alle zone periferiche o rurali. Un problema che riguarda sempre più da vicino anche le città italiane e che comporta un impatto diretto sulla salute pubblica.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, sono oltre 546mila i decessi annui dovuti al caldo nel mondo, con un aumento del 63% rispetto agli anni ’90. In Italia, la sola estate del 2024 ha fatto registrare circa 19mila morti legate alle alte temperature, come riporta una ricerca pubblicata su Nature. La maggior parte di questi casi si concentra proprio nei centri urbani.

Esperti e istituzioni a confronto

Il convegno si propone come un momento di approfondimento scientifico e dibattito pubblico sulle strategie per contenere gli effetti delle isole di calore e migliorare la vivibilità urbana.

Interverranno:

Andrea Civati, assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Varese

Francesco Gianfagna, Centro Ricerche in Epidemiologia e Medicina Preventiva, Università dell’Insubria

Andrea Maresca, direttore della Scuola di Specialità in Geriatria, Università degli Studi dell’Insubria, direttore U.O. Geriatria Ospedale Sant’Anna di Como

Stefano Salata, Lab PPTE, Dipartimento DAStU, Politecnico di Milano

Maria Paola Cocchiere, presidente della Commissione Lavori pubblici del Comune di Varese

Maria Letizia Gambino, responsabile Unità Operativa Epidemiologia, ATS Insubria

A moderare l’incontro sarà Salvatore Pisani, epidemiologo e membro del Comitato Varese in Salute.

Un’occasione per scegliere il futuro delle città

Il convegno si inserisce in un momento cruciale per la pianificazione urbana varesina, in cui il tema della resilienza climatica sta emergendo come una delle priorità. Aumentare il verde urbano, limitare la cementificazione, ripensare gli spazi pubblici: sono alcune delle azioni che amministrazioni e cittadini possono mettere in campo per affrontare concretamente le sfide dei cambiamenti climatici.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1, Varese), lunedì 3 novembre alle ore 18.00.