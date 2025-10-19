Al Castello di Monteruzzo gli studenti scoprono mestieri e professioni
Grande partecipazione a Castiglione Olona alla prima edizione de “Il Castello dei Mestieri”, evento che ha messo in dialogo artigiani, commercianti e ragazzi delle scuole
Il Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona si è trasformato domenica 19 ottobre in un laboratorio di esperienze e saperi con la prima edizione de “Il Castello dei Mestieri”. L’iniziativa, promossa dal Comune con la collaborazione dell’Istituto comprensivo “C. Branda Castiglioni”, ha avvicinato gli studenti della scuola secondaria di primo grado al mondo delle professioni artigiane e commerciali del territorio.
Artigiani e commercianti hanno accolto ragazzi e famiglie raccontando il proprio lavoro, mostrando competenze e strumenti e rispondendo con disponibilità alle tante domande degli studenti. Ne è nato un dialogo vivace, che ha trasformato la mattinata in un momento di orientamento e di conoscenza concreta delle realtà produttive locali.
“È stata un’occasione preziosa per far incontrare i giovani con le professioni del territorio e stimolare curiosità e interesse verso il mondo del lavoro” sottolinea l’amministrazione comunale, che esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringrazia in particolare la professoressa Ivana Domenicali per l’impegno nell’organizzazione.
Il successo di questa prima edizione spinge già a guardare avanti: il Comune conferma che “Il Castello dei Mestieri”diventerà un appuntamento annuale, pensato come laboratorio di orientamento e confronto, con ancora più realtà artigiane e commerciali coinvolte.
