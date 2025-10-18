Scontro fra due auto sulla provinciale tra Buguggiate e Varese, una si ribalta: ferito un diciannovenne

Incidente stradale questa mattina, sabato 18 ottobre, poco prima delle 8 lungo la strada provinciale che collega Buguggiate a Varese. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, al termine del quale una delle macchine si è ribaltata.

A bordo della vettura si trovava un ragazzo di 19 anni, che è rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SOS Azzate, allertati in codice giallo, insieme ai Carabinieri di Varese per i rilievi del caso. Intervenuto anche i vigili del fuoco.

Il giovane è stato assistito sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni, secondo quanto comunicato, non sarebbero gravi.