Chiusure notturne per gli svincoli di Castronno e Solbiate Arno – Albizzate
Dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo Castronno, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 2:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo Castronno, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada/Buguggiate.
Dalle 22:00 di lunedì 6 alle 2:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria.
