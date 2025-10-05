Varese News

Lombardia

Chiusure notturne su A8 e D8 per lavori tra l’8 e il 9 ottobre

Interventi di manutenzione e sicurezza su tratti autostradali tra Milano e Varese: previste deviazioni sulla viabilità ordinaria

lavori autostrada notte

Sulla rete autostradale lombarda sono previste due importanti chiusure notturne per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Sulla A8 Milano–Varese, dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Legnano e l’allacciamento con l’A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Varese.
I lavori riguardano la manutenzione delle essenze arboree lungo la carreggiata. Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, sarà possibile proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada allo svincolo di Gallarate.
Sulla Diramazione Gallarate–Gattico (D08), nello stesso orario – dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre – sarà interdetta l’uscita della stazione di Besnate per chi proviene dalla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce. L’intervento è finalizzato alla sostituzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire a Gallarate (sulla A8 Milano–Varese) oppure a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08. Le due chiusure saranno attive solo in orario notturno, per limitare i disagi al traffico diurno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.