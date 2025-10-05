Chiusure notturne su A8 e D8 per lavori tra l’8 e il 9 ottobre

Sulla rete autostradale lombarda sono previste due importanti chiusure notturne per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Sulla A8 Milano–Varese, dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Legnano e l’allacciamento con l’A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Varese.

I lavori riguardano la manutenzione delle essenze arboree lungo la carreggiata. Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, sarà possibile proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada allo svincolo di Gallarate.

Sulla Diramazione Gallarate–Gattico (D08), nello stesso orario – dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre – sarà interdetta l’uscita della stazione di Besnate per chi proviene dalla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce. L’intervento è finalizzato alla sostituzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire a Gallarate (sulla A8 Milano–Varese) oppure a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08. Le due chiusure saranno attive solo in orario notturno, per limitare i disagi al traffico diurno.