“Domeniche ai Musei” diventa mensile: ecco il calendario di novembre a Busto Arsizio

Novità per gli amanti della cultura a Busto Arsizio: il tradizionale appuntamento con le “Domeniche ai Musei” si rinnova e diventa un calendario mensile, offrendo un programma puntuale e variegato di visite guidate, attività artistiche e laboratori nei principali musei cittadini.

A partire da novembre 2025, il Servizio di Didattica Museale e Territoriale presenterà ogni mese un volantino riepilogativo con le iniziative in programma, per avvicinare adulti, famiglie e bambini al patrimonio artistico e culturale della città.

Il progetto coinvolge il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale e le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, e si lega anche alle esposizioni temporanee e alle ricorrenze speciali dell’anno.

Il calendario di novembre 2025:

Sabato 1 novembre, ore 16.30 – 18.00

“I Santi del Tessile”

Visita guidata tematica per adulti

Museo del Tessile – via Volta 6

Domenica 2 novembre, ore 16.30 – 18.00

Arte sacra e devozione popolare nelle Civiche Raccolte d’Arte

Visita guidata tematica per adulti

Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 8 novembre, ore 17.00 – 18.30

In mostra con l’artista Ivan Tozzo

Attività didattica per adulti, in occasione della mostra “Musivarius”

Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 15 novembre, ore 15.30 – 17.00

In mostra con l’artista – Speciale famiglie

Laboratorio per famiglie con bambini con Ivan Tozzo, per la mostra “Musivarius”

Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento posti.