“Domeniche ai Musei” diventa mensile: ecco il calendario di novembre a Busto Arsizio
Attività didattiche per adulti e famiglie tra il Museo del Tessile e Palazzo Marliani Cicogna
Novità per gli amanti della cultura a Busto Arsizio: il tradizionale appuntamento con le “Domeniche ai Musei” si rinnova e diventa un calendario mensile, offrendo un programma puntuale e variegato di visite guidate, attività artistiche e laboratori nei principali musei cittadini.
A partire da novembre 2025, il Servizio di Didattica Museale e Territoriale presenterà ogni mese un volantino riepilogativo con le iniziative in programma, per avvicinare adulti, famiglie e bambini al patrimonio artistico e culturale della città.
Il progetto coinvolge il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale e le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, e si lega anche alle esposizioni temporanee e alle ricorrenze speciali dell’anno.
Il calendario di novembre 2025:
Sabato 1 novembre, ore 16.30 – 18.00
“I Santi del Tessile”
Visita guidata tematica per adulti
Museo del Tessile – via Volta 6
Domenica 2 novembre, ore 16.30 – 18.00
Arte sacra e devozione popolare nelle Civiche Raccolte d’Arte
Visita guidata tematica per adulti
Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II
Sabato 8 novembre, ore 17.00 – 18.30
In mostra con l’artista Ivan Tozzo
Attività didattica per adulti, in occasione della mostra “Musivarius”
Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II
Sabato 15 novembre, ore 15.30 – 17.00
In mostra con l’artista – Speciale famiglie
Laboratorio per famiglie con bambini con Ivan Tozzo, per la mostra “Musivarius”
Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II
Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino a esaurimento posti.
