Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Elisa Begni al Circolo Gagarin di Busto Arsizio per il release party di What Remains

La musicista del Lago Maggiore eseguirà il nuovo album, in uscita venerdì 24 ottobre. In apertura Giulia Impache

Elisa Begni

Sarà una serata di ritorni e nuovi inizi quella di sabato 25 ottobre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, dove Elisa Begni porterà dal vivo i brani del suo primo album solista, What Remains, in uscita venerdì 24 per Kono Dischi.

Dopo la fase showcase – che ha visto in estate una serie di concerti e la tappa a Materia l’artista del Lago Maggiore inaugura al Gagarin, affiancata in apertura da Giulia Impache, un percorso parallelo ai Bluedaze.

Registrato insieme al produttore Francesco Sergnese, What Remains raccoglie otto brani che, seguendo il cammino dell’eroe, attraversano il paesaggio (sonoro) tra spazi silvani e interiori, intimi e dilatati, tra ascolto e contemplazione. (Leggi qui la recensione di VareseNews).

Il singolo Am I?,  il cui videoclip è uscito in anteprima sul prestigioso magazine Rumore, ne ha anticipato la pubblicazione mostrando una delle caratteristiche proprie dell’album: una scrittura attenta alle sfumature, tanto al silenzio quanto ai suoni.

Il Gagarin aprirà le proprie porte aperte a partire dalle 18, cucina attiva dalle 19 e inizio concerti alle 21.30. Ingresso 6€ alla porta o 6€ + ddp su Dice, accesso riservato a soci ARCI*.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.