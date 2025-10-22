Elisa Begni al Circolo Gagarin di Busto Arsizio per il release party di What Remains
La musicista del Lago Maggiore eseguirà il nuovo album, in uscita venerdì 24 ottobre. In apertura Giulia Impache
Sarà una serata di ritorni e nuovi inizi quella di sabato 25 ottobre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, dove Elisa Begni porterà dal vivo i brani del suo primo album solista, What Remains, in uscita venerdì 24 per Kono Dischi.
Dopo la fase showcase – che ha visto in estate una serie di concerti e la tappa a Materia – l’artista del Lago Maggiore inaugura al Gagarin, affiancata in apertura da Giulia Impache, un percorso parallelo ai Bluedaze.
Registrato insieme al produttore Francesco Sergnese, What Remains raccoglie otto brani che, seguendo il cammino dell’eroe, attraversano il paesaggio (sonoro) tra spazi silvani e interiori, intimi e dilatati, tra ascolto e contemplazione. (Leggi qui la recensione di VareseNews).
Il singolo Am I?, il cui videoclip è uscito in anteprima sul prestigioso magazine Rumore, ne ha anticipato la pubblicazione mostrando una delle caratteristiche proprie dell’album: una scrittura attenta alle sfumature, tanto al silenzio quanto ai suoni.
Il Gagarin aprirà le proprie porte aperte a partire dalle 18, cucina attiva dalle 19 e inizio concerti alle 21.30. Ingresso 6€ alla porta o 6€ + ddp su Dice, accesso riservato a soci ARCI*.
