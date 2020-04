I Bluedaze e il nuovo singolo che anticipa l’estate

Arriva come una ventata d’aria fresca il nuovo singolo dei Bluedaze. La band di Varese ha pubblicato un nuovo atteso capitolo della sua produzione e lo ha fatto in piena quarantena, regalando al pubblico “Hodad”, un brano dal sapore dream e psyco pop che fa sentire il sole d’estate sulla pelle.

“Hodad è quello che sta in spiaggia con i surfisti, che si veste e si comporta come loro, ma che non fa surf. Anche noi siamo Hodad. Lo siamo un po’ tutti, forse. Ci raccontiamo in un modo e poi siamo in un altro. Sogniamo l’oceano ma viviamo al lago e, in fondo, ci va bene così”, scrive la band.

Il singolo, uscito il 10 aprile, anticipa l’album d’esordio che prende il titolo di “Skysurfers” e uscirà in autunno con la produzione artistica di Martino Cuman (Non Voglio Che Clara). I Bludaze sono Elisa Begni, Francesco Sergnese, Nicolò Cagnan e Manuel Cazzola.