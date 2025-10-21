Varese News

Forza Italia Gallarate apre la sua sede per il tesseramento

Una serata di apertura straordinaria per incontrare iscritti e simpatizzanti nella sede di via Venegoni

Forza Italia Gallarate rilancia la campagna di tesseramento: la segreteria cittadina, guidata da Carlo Ceraldi e appena rinnovata, ha previsto una «apertura straordinaria della propria sede di Gallarate, via Venegoni 16, nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 18:30 alle ore 22:00».

«Gli iscritti potranno qui rinnovare il tesseramento e si potranno avvicinare anche le persone interessate» dice Ceraldi.

Forza Italia ha attraversato una fase turbolenta a Gallarate, passata da un animato congresso a inizio 2025 e da un recente rinnovamento degli organismi direttivi, con il ritorno della corrente guidata dall’ex sindaco Mucci (che era stato competitor di Ceraldi al congresso).

Il partito al contempo però sta affrontando una fase di crescita a livello nazionale, con percentuali nei sondaggi simili a quelle della Lega salviniana, e un allargamento della propria base, anche con l’approdo di nuovi amministratori provenienti dall’area centrista, come – nel Varesotto – l’ex sindaco di Lozza Giuseppe Licata (nella foto con il gruppo gallaratese).

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
