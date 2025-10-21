Forza Italia Gallarate apre la sua sede per il tesseramento
Una serata di apertura straordinaria per incontrare iscritti e simpatizzanti nella sede di via Venegoni
Forza Italia Gallarate rilancia la campagna di tesseramento: la segreteria cittadina, guidata da Carlo Ceraldi e appena rinnovata, ha previsto una «apertura straordinaria della propria sede di Gallarate, via Venegoni 16, nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 18:30 alle ore 22:00».
«Gli iscritti potranno qui rinnovare il tesseramento e si potranno avvicinare anche le persone interessate» dice Ceraldi.
Forza Italia ha attraversato una fase turbolenta a Gallarate, passata da un animato congresso a inizio 2025 e da un recente rinnovamento degli organismi direttivi, con il ritorno della corrente guidata dall’ex sindaco Mucci (che era stato competitor di Ceraldi al congresso).
Il partito al contempo però sta affrontando una fase di crescita a livello nazionale, con percentuali nei sondaggi simili a quelle della Lega salviniana, e un allargamento della propria base, anche con l’approdo di nuovi amministratori provenienti dall’area centrista, come – nel Varesotto – l’ex sindaco di Lozza Giuseppe Licata (nella foto con il gruppo gallaratese).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.